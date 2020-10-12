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Женщины, дети... В Нагорном Карабахе рассказали о погибших мирных жителях

12 октября 2020, 22:30  •  46 • В мире
Омбудсмен Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян назвал число жертв военного конфликта среди мирного населения. По его словам, среди погибших есть женщины и дети.
С начала возобновления конфликта в Нагорном Карабахе погибли 25 мирных жителей республики, заявил омбудсмен НКР Артак Бегларян. Ещё 102 человека получили ранения различной степени тяжести.
Он уточнил, что среди жертв - девять женщин и один ребёнок. Кроме того, есть дети среди пострадавших. Несмотря на наступление гуманитарного перемирия - официально оно вступило в силу 10 октября в 12:00, военные действия продолжились. В результате только за последние сутки погибли пять мирных жителей: четверо - в Гадруте и один - в селе Шош.
Ранее в Минобороны Азербайджана заявили о нанесении нескольких авиаударов по военным частям Армении. В ведомстве подчеркнули, что противник понёс "большие потери".

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