Женщины, дети... В Нагорном Карабахе рассказали о погибших мирных жителях

С начала возобновления конфликта в Нагорном Карабахе погибли 25 мирных жителей республики, заявил омбудсмен НКР Артак Бегларян. Ещё 102 человека получили ранения различной степени тяжести.

Он уточнил, что среди жертв - девять женщин и один ребёнок. Кроме того, есть дети среди пострадавших. Несмотря на наступление гуманитарного перемирия - официально оно вступило в силу 10 октября в 12:00, военные действия продолжились. В результате только за последние сутки погибли пять мирных жителей: четверо - в Гадруте и один - в селе Шош.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили о нанесении нескольких авиаударов по военным частям Армении. В ведомстве подчеркнули, что противник понёс "большие потери".