Женщинам разрешили убиваться по-новому: Минтруд реализует феминистские планы Собчак

Автор:

Смолин Михаил

Чиновники Минтруда вольно или невольно поддержали феминистскую платформу Собчак.

Министерство труда России юридически оформило очень странный документ

Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин,

в котором сокращается список подобных работ, по сравнению с постановлением правительства от 2000 года. Новый перечень будет действовать согласно приказу министра труда, который вступит в силу с 1 января 2020 года.

Фото: www.globallookpress.com

Просемейная или феминистская политика?

Страна наша сегодня находится в стадии катастрофического падения рождаемости и высокой смертности. Президент России доступными ему мерами стремится стимулировать просемейные реформы в стране, направленные на увеличение деторождения и помощи многодетным семьям.

С 2000 года в России существовал перечень запрещённых тяжёлых работ для женщин (Постановление №162 от 25.02.2000 г. «Об утверждении перечня тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин»), состоявший из множества малопривлекательных чисто мужских профессий.

Долгие годы все феминистки мира стремились «помочь» нашим женщинам обрести своё право на то, чтобы гробиться на них наравне с мужчинами. В 2011 году Международная организация труда рекомендовала России отменить этот список. В 2017 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам ООН требовал то же самое.

В 2018 году на президентских выборах Ксения Собчак включила в свою предвыборную платформу («Платформа Ксении Собчак. 123 трудных шага») задачу отменить список 2000 года как дискриминирующий права женщин.

К. Собчак. Фото: www.globallookpress.com

Слава Богу, что Собчак тогда с треском проиграла президентские выборы. Но, как оказалось, её феминистское дело продолжило жить… в Минтруде России.

То ли по неразумию, то ли под давлением международных организаций Минтруд решил сократить перечень тяжёлых работ, запрещённых нашим женщинам.

Что это – тяжёлая форма феминизма или заговор женоненавистников?

Женщинам предлагается по-новому и разнообразно убиваться

Новый перечень профессий Минтруда значительно менее чёток, чем старый. Так, в перечне 2000 года есть описание 456 профессий. А поскольку в новом всего 28 пунктов, то о многих профессиях можно только гадать, разрешены они теперь женщинам или нет.

Судя по документу, министерство разрешает нашим женщинам убиваться на таких вожделенных профессиях, как корчёвка пней, плитоломные работы, асфальтобетонщик, землекоп, каменщик, кровельщик.

Фото: www.globallookpress.com

А также, наконец-то, уравнять свои права с мужчинами в борьбе за места машиниста автогрейдера, бетононасосной установки, бульдозера, грейдера-элеватора, экскаватора одноковшового, трубоклада промышленных железобетонных и кирпичных труб.

Нет ничего в новом перечне и про работы по судоремонту и судостроению, а там масса интереснейших для женщин мужских работ с металлом и прочим такелажем.

Феминизм наших чиновников дарует отныне женщинам возможность попробовать свои силы в профессии рыбака прибрежного лова, покорячиться на добыче и производстве поваренной соли.

На транспорте после долгих лет половой дискриминации женщинам, видимо, станет доступна должность водителя дрезины. А также можно будет устроиться машинистами дизель-поездов, тепловозов, электровозов, монтёрами путей, носильщиками, занятыми перемещением багажа и ручной клади, слесарями по ремонту подвижного состава, составителями поездов, электромонтёрами контактной сети.

В автомобильном транспорте перед женщинами теперь открываются двери автобусов с количеством мест свыше 14 (маршрутки), а также грузовых автомобилей свыше 2,5 тонны. На морском транспорте борьба за свои права даст возможность занять любую должность в палубной команде, хоть боцманом, хоть шкипером, хоть матросом всех наименований.

Нет теперь никаких ограничений, судя по всему, и в гражданской авиации, где женщины теперь могут стать механиками (раньше это были такие дядьки со всегда грязными от масла руками и лицами): хочешь по планеру или по двигателям, а хочешь по электрооборудованию или радиооборудованию.

Фото: www.globallookpress.com

В сельском хозяйстве новая свобода открыла возможность женщинам просиживать по пяти дней в неделю, а в страду и до семи дней в неделю, за штурвалом разнокалиберных тракторов. Капаться в дизелях, во всевозможной смазке, менять колёса и гусеницы в распутицу.

Настоящее женское счастье, да и только.

Раньше ведь как было, во времена женского угнетения. Она рожала детей, любила мужа, была хозяйкой дома. Лютики-цветочки, тёлочки да курочки. Тоска да бесправие… Теперь не то… тосковать некогда. Надо будет работать наравне с мужчинами, на самых тяжёлых работах. Доказывая своим каждодневным тяжким, но освобождённым трудом, что баба, она всё сдюжит. Только дай ей права, выпиши пропуск… на мужскую каторгу.

Какая всё-таки эпоха женских свобод начнётся с 1 января 2020 года. Закачаешься…

Борьба не кончена и не должна останавливаться на достигнутом

Но, как вы понимаете, на этом борьба за женское счастье и равноправие с мужчинами не окончена. Впереди ещё множество сражений, так как осталась ещё уйма мест, куда упёртые мужские сексисты всё ещё не желают допускать женщин.

И это происходит в XXI веке, тогда как в Европе… Но не будем про Европу, там всё сложно, и половое разнообразие уже давно преодолело наши ретроградные формы простого разделения на мужчин и женщин. Там прогресс и свободы уже не имеют чётко очерченных гендерных границ, и не только мужчины, но и женщины скоро будут в меньшинстве на этом празднике радужного полового разнообразия…

Вернёмся к нашим замшелым реалиям. На отечественном бесславном, но прогрессивном феминистском пути превращения «слабого пола» в полноценных мужчин у женщин есть ещё много трогательных и ярких остановок. Ведь «кровавый режим» Путина и мужское господство в нашей стране разрешило ещё не все тяжёлые и неприглядные профессии для женщин. Там под запретом находятся самые чаемые для женского здоровья и равноправия недоступные «плоды».

До сих пор женщинам запрещено было быть газосварщиками и электросварщиками ручной сварки, работающими в закрытых ёмкостях (цистернах, котлах и т.п.). Не дозволена герметизация внутри кессон-баков (т.е. работа внутри топливных баков самолёта), недоступно стать сверловщиком-пневматиком, выполняющим работу пневмоинструментом, передающим вибрацию на руки работающего. У мужчин после нескольких лет такой работы руки и вне работы постоянно дрожат, но ведь равноправие превыше всего.

Фото: www.globallookpress.com

Как стать свободной без горячего ремонта печей и топок котла; землекопания колодцев; работы слесарем-сантехником, занятым на ремонте канализационной сети; без работы по дроблению, измельчению, помолу и шихтовке руд.

А сколько работ находится под запретом для женщин, связанных с химией, всевозможными ядами, отравляющими веществами. Ведь недопуск к таким работам – тягчайшая дискриминация женщин. Они должны иметь право травить своё здоровье свинцом, четырёхсоставным титаном, ртутью, жёлтым фосфором, хлором, мышьяком и другими химическими соединениями наравне с мужчинами. Только тогда они смогут чувствовать себя по-настоящему равноправными.

Фото: www.globallookpress.com

Но равноправное участие в химических отравлениях не окончательная победа. Необходимо добиться быть мездрильщицами, занятыми на кантовке крупных кож на колодах вручную, на мездрении и разбивке крупного кожевенного сырья. Мездрение – это удаление со шкуры подкожного слоя клетчатки.

А также стать полноправными бойцами скота, занятыми на операциях оглушения, подцепки, обескровливания крупного и мелкого рогатого скота и свиней; нутровки, съёмки шкур крупного рогатого скота ручным способом; распиловки туш; шпарки и опалки свиных туш и голов; обработки туш крупного рогатого скота горизонтальным способом.

Для окончательной победы в межполовых баталиях совершенно необходимо освоить выполнение операций в растениеводстве, животноводстве, птицеводстве и звероводстве с применением ядохимикатов, пестицидов и дезинфицирующих средств (в возрасте до 35 лет); а также научиться обслуживать быков-производителей, жеребцов-производителей, хряков; освоиться с погрузкой и разгрузкой трупов животных, конфискатов и патологического материала; добиться права работать в колодцах, жижесборниках и цистернах, силосохранилищах и сенажных башнях.

Фото: www.globallookpress.com

И только погрузившись в этот настоящий мужской ад, можно считать, что война за равноправие выиграна, что все сексистские, дискриминационные ограничения по-настоящему сняты с женщин. И свобода будет радостно ежедневно пропускать вас, уже утомлённых и не сильно здоровых, через проходные всех этих опасных и вредных производств, на которых раньше доминировали суровые мужики. Мужики, которые в среднем умирали на 10-12 лет раньше женщин.

После победы феминизма всё это легко выравняется.

Согласитесь, что такая завораживающая перспектива поубиваться на этих прекрасных профессиях должна сама подтолкнуть женщин продолжить свою борьбу за равноправие. Или всё-таки пока нет?