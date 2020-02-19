Женщинам Индии открыта карьера в вооружённых силах страны • 30 • Аналитика

Верховный суд Индии принял, воистину, историческое решение: отныне для представительниц прекрасного пола, служащих в вооруженных силах этой страны открыта возможность занимать любые командные должности совершенно наравне с мужчинами. Таким образом, по мнению вынесших этот вердикт судей, будет поставлена точка на «распространении клеветы», которая «оскорбляет достоинство не только самих женщин-военных, но и страны в целом». Отныне в казармах, штабах, на полигонах одной из наибольших армий мира не может быть места «гендерным стереотипам».



На робкие возражения, высказанные по данному поводу представителями правительства, пытавшимися объяснить, что основная масса военнослужащих, являющихся выходцами из сельских, патриархальных районов страны, могут попросту оказаться «неготовыми видеть женщин в роли своих командиров», служители Фемиды ответили гневной отповедью. Подобные аргументы были названы не просто «дискриминационными» и «стереотипными», но также и «тревожащими». Дабы не стать героями судебного разбирательства по поводу собственной закоснелости в предрассудках, чиновники предпочли умолкнуть и сдаться.







Разумный выбор, особенно с учетом того, что отныне в стране будет существовать специальная постоянная комиссия, куда сможет обратиться с жалобой на «дискриминацию» любая женщина-военнослужащая, независимо от своего срока пребывания в армейских рядах. Что ж, если говорить серьезно, то для страны с достаточно жесткими стереотипами относительно распределения роли различных полов в обществе, «прорыв» действительно колоссальный. Беда Индии долгое время заключалась именно в том, что некоторые ее жители не считали за людей даже собственных будущих дочерей, заставляя жен делать аборты. Масштабы проблемы дошли до такого уровня, что закончилось дело законодательным запретом на определение пола будущего ребенка.



Самое интересное, что вопрос службы женщин в вооруженных силах Индии вообще-то достаточно специфичен. Не то, что бы их не назначали на офицерские должности, не давая подняться выше «нижних чинов». Дело в том, что там как раз практически нет женщин-солдат!



Появившиеся в громадной армии в начале 90-х годов представительницы прекрасной половины человечества службу проходили исключительно в офицерских должностях, и, по большей части, на различных вспомогательных ролях. О том, чтобы женщина стала полноправным членом «воинской семьи» в пехоте, танковых войсках, артиллерии, и речи быть не могло. Ну, а уж что до командования целыми подразделениями... Теперь, во исполнения решения суда, «поднявшего планку» доступных дамам армейских должностей до полковника и выше, вполне можно представить себе одну из них во главе, скажем, индийского мотопехотного батальона в 850 «штыков». Почему бы и нет? Тем более что в новейшей истории Индии женщина занимала пост министра обороны.



Возможно, подобное новшество будет способствовать большему притоку женских кадров на призывные участки и военные учебные заведения Индии. Однако, оказывается, что в мире существуют и другие способы решения подобных вопросов – например, идея министерства обороны Канады. Тамошние чиновники, поставившие перед собой цель до 2026 года увеличить количество представительниц прекрасного пола в рядах собственного ведомства с нынешних 16% до 25%, пошли несколько иным путем. Из местного Комитета по вооружениям, ведающего, в том числе и вопросами армейской униформы, убрали ровно четверть мужчин, заменив их женщинами. В итоге было принято кардинальное решение – форменные юбки канадских солдат и офицеров женского пола должны быть укорочены и заужены! Да и над дизайном обуви предписано поработать как следует... Ожидают положительных результатов, причем в ближайшее время. Верховный суд Индии принял, воистину, историческое решение: отныне для представительниц прекрасного пола, служащих в вооруженных силах этой страны открыта возможность занимать любые командные должности совершенно наравне с мужчинами. Таким образом, по мнению вынесших этот вердикт судей, будет поставлена точка на «распространении клеветы», которая «оскорбляет достоинство не только самих женщин-военных, но и страны в целом». Отныне в казармах, штабах, на полигонах одной из наибольших армий мира не может быть места «гендерным стереотипам».На робкие возражения, высказанные по данному поводу представителями правительства, пытавшимися объяснить, что основная масса военнослужащих, являющихся выходцами из сельских, патриархальных районов страны, могут попросту оказаться «неготовыми видеть женщин в роли своих командиров», служители Фемиды ответили гневной отповедью. Подобные аргументы были названы не просто «дискриминационными» и «стереотипными», но также и «тревожащими». Дабы не стать героями судебного разбирательства по поводу собственной закоснелости в предрассудках, чиновники предпочли умолкнуть и сдаться.Разумный выбор, особенно с учетом того, что отныне в стране будет существовать специальная постоянная комиссия, куда сможет обратиться с жалобой на «дискриминацию» любая женщина-военнослужащая, независимо от своего срока пребывания в армейских рядах. Что ж, если говорить серьезно, то для страны с достаточно жесткими стереотипами относительно распределения роли различных полов в обществе, «прорыв» действительно колоссальный. Беда Индии долгое время заключалась именно в том, что некоторые ее жители не считали за людей даже собственных будущих дочерей, заставляя жен делать аборты. Масштабы проблемы дошли до такого уровня, что закончилось дело законодательным запретом на определение пола будущего ребенка.Самое интересное, что вопрос службы женщин в вооруженных силах Индии вообще-то достаточно специфичен. Не то, что бы их не назначали на офицерские должности, не давая подняться выше «нижних чинов». Дело в том, что там как раз практически нет женщин-солдат!Появившиеся в громадной армии в начале 90-х годов представительницы прекрасной половины человечества службу проходили исключительно в офицерских должностях, и, по большей части, на различных вспомогательных ролях. О том, чтобы женщина стала полноправным членом «воинской семьи» в пехоте, танковых войсках, артиллерии, и речи быть не могло. Ну, а уж что до командования целыми подразделениями... Теперь, во исполнения решения суда, «поднявшего планку» доступных дамам армейских должностей до полковника и выше, вполне можно представить себе одну из них во главе, скажем, индийского мотопехотного батальона в 850 «штыков». Почему бы и нет? Тем более что в новейшей истории Индии женщина занимала пост министра обороны.Возможно, подобное новшество будет способствовать большему притоку женских кадров на призывные участки и военные учебные заведения Индии. Однако, оказывается, что в мире существуют и другие способы решения подобных вопросов – например, идея министерства обороны Канады. Тамошние чиновники, поставившие перед собой цель до 2026 года увеличить количество представительниц прекрасного пола в рядах собственного ведомства с нынешних 16% до 25%, пошли несколько иным путем. Из местного Комитета по вооружениям, ведающего, в том числе и вопросами армейской униформы, убрали ровно четверть мужчин, заменив их женщинами. В итоге было принято кардинальное решение – форменные юбки канадских солдат и офицеров женского пола должны быть укорочены и заужены! Да и над дизайном обуви предписано поработать как следует... Ожидают положительных результатов, причем в ближайшее время. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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