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Женщина-трансгендер возглавила отделение политической партии на Алтае
10 ноября 2021, 20:30 • 121 • Политика
В Алтайском крае региональное отделение партии «Гражданская инициатива» возглавила женщина-трансгендер Юлия Алешина. Об этом 10 ноября сообщает Plus-one.ru.
Отмечается, что Алешина на протяжении нескольких лет предпринимает шаги по смене пола, сейчас в ее паспорте указано не только женское имя, но и пол.
31-летнюю Алешину вдохновили истории трансгендеров, которые строят карьеру в политике во всем мире. Однако она подчеркнула, что не собирается в своей деятельности использовать образ ЛГБТ.
Женщина добавила, что возглавила реготделение партии, чтобы защищать и бороться за права всех людей. В 2022 году она намерена участвовать в муниципальных выборах на Алтае. Алешина считает, что года ей будет достаточно для подготовки избирательной кампании.
27 сентября сообщалось, что кандидат от партии «Зеленые» Тесса Гансерер станет первой женщиной-трансгендером в парламенте ФРГ. В своем избирательном округе в Баварии она получила 23,6% голосов.
25 марта стало известно, что доктор Рэйчел Левайн, перенесшая операцию по смене пола, утверждена сенатом США в качестве помощника министра здравоохранения. Она вошла в историю как первый трансгендер, утвержденный сенатом на таком высоком посту.
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