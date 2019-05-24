Женщина, повесившая над Британией Солнце

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Покровский Александр

Её крёстным отцом был русский император Александр I. Это было естественно: в 1801 году Британия, по сути, посадила его на русский трон, заказав, устроив и оплатив дворцовый переворот с убийством отца Александра Павла I. Виктория славно «отблагодарила» затем русскую монархию, отправив войска на Крымскую (она же Восточная) войну 1853-1856 годов. Она отблагодарила её затем ещё раз, не позволив завершить разгром Османской империи в 1878 году освобождением русскими Константинополя и водружением креста над Святой Софией. И ещё – когда когти и деньги Лондона явственно сверкнули за пороховым дымом разорвавшей императора Александра II гранаты террористов в 1881 году, ибо слишком активно русские стали вести себя в Средней Азии, на пороге Индии.

Наконец, она уже лично «отблагодарила» русскую монархию тем, что единственный наследник императора Николая II оказался болен гемофилией, первоисточником которой была именно английская королева Виктория…

Лично и символично

Слово «лично» употреблено здесь недаром. Любой мало-мальски подкованный в школьном курсе истории человек немедленно вспомнит, что к XIX веку британские монархи царствовали, но не правили. Конституционная монархия, постепенно складывавшаяся ещё с «Хартии вольностей», навязанной мятежными баронами слабому королю Иоанну Безземельному в XIII веке, как раз ко времени Виктории достигла вполне завершённых форм. Монарх не мог принимать самостоятельных политических решений, но лишь утверждал постановления кабинета министров.

И скептик будет прав. На самом деле действительно не Виктория за что-то мстила России, да и не местью это было вообще – ни со стороны Британии, ни со стороны её правителей. Просто после того как Александр I ценой собственной столицы любезно ликвидировал ради Англии власть Наполеона, владычество этого острова над планетой, ровно в соответствии с прорицанием Кутузова, стало непереносимым. Просто весь XIX век Британия стала мило решать свои проблемы и реализовывать свои желания за счёт прочего человечества. Не местью это было, а пожиранием.

Фото: www.globallookpress.com

С другой стороны, Виктория вовсе не была картиной на стене Палаты Лордов. Она достаточно активно влияла на назначение премьеров, она контролировала кадровую политику правительств, она влияла на общественное мнение. Она, наконец, добивалась согласования с нею правительственных документов, и какой конституционной ни будь монархия, всё же не дать королеве разобраться в вопросе, а затем не учесть её мнения – чревато было, как говорил один юморист, боком. Наплевать на «бабушку нации» не мог себе позволить ни один глава кабинета.

Так что в бешеной экспансии Британии во все долгие 63 года своего правления королева участвовала не только символично, но и лично.

Англичанка гадит…

И вновь – лично Виктория вовсе не несла и не хотела нести зла никому. Но она просто хотела добра своей империи, а добро Британии всегда основывалось на зле для других. А потому как-то так постоянно выходило в соответствии с её словами: «Не в наших обычаях аннексировать страны, если мы не обязаны и вынуждены сделать это». Тяжкую эту обязанность Британия и несла, покоряя суданцев и зулусов, чтобы получился миленький такой британский пояс колоний от Египта до Южной Африки, уничтожая бирманцев и цейлонцев, карая сикхов и белуджей, отравляя опиумом китайцев и убивая сипаев, привязывая их к дулам пушек и разрывая таким образом на части – чтобы те умирали трижды: физически, душевно и личностно, так как, по индусским верованиям, это лишало их не только данной, но и будущей жизни в посмертии и реинкарнации.

При Виктории была аннексирована Индия, изъятая из ведения Ост-Индской компании, а сама королева Англии стала ещё и императрицей Индии с 1876 года. Так что никак не мог уцелеть пусть и либерал, пусть и прозападник, пусть даже англофил Александр II, если отправлял своих солдат покорять уже давно мысленно присвоенную Британией Среднюю Азию – ворота, по мнению Лондона, в Индию. И великий полководец его Михаил Скобелев не мог не умереть при загадочных обстоятельствах в возрасте 39 лет в гостинице с символическим названием «Англия» – ибо слишком хорошо воевал в Средней Азии и даже до Босфора дошёл вопреки яростным воплям из Лондона. И это Виктория во время русско-турецкой войны 1877-78 годов настолько яро требовала от своего премьера Дизраэли, Россию и без того ненавидевшего со всею силою европейского выкреста из иудеев, чтобы тот устроил ей войну наподобие прежней Крымской, что даже грозила отречься от престола. И не один раз, а целых пять!

«Если мы хотим сохранить нашу позицию как первоклассной Державы, мы должны быть готовы к атакам и войнам, так или иначе, ПОСТОЯННО». Это тоже её слова. Правильные, в общем-то… если отвлечься от их реального воплощения в ходе бешеной и кровавой экспансии Британской империи по всей планете.

Недаром именно при Виктории родилась презрительно-горькая русская поговорка: «Англичанка гадит». И не в последнюю очередь – из-за лично английской королевы…

Королева-эпоха

Однако для самой Британии королева Виктория – символ не просто эпохи, а эпохи высшего расцвета и процветания. Весь XIX век для Англии – это она, хотя и пришла к власти только во второй его трети, в 1837 году. Однако при ней в Англии произошла промышленная революция, в ходе которой Британия стала «мастерской мира». При ней в Британии появилось метро, настоящая городская инфраструктура, страна покрылась сетью железных дорог, заводов, фабрик, промышленных центров. При ней Британия стала реально править морями, что позволило ей стать империей, над которой не заходило Солнце. При ней сложилась британская система элитарного образования, до сих пор привлекательная для элит всего мира, даже из стран, с коими Британия холодна или даже прямо враждебна. При ней сложилась британская «викторианская» мораль, которую не удалось окончательно вымести из Англии даже сегодня, когда пакистанские мигранты годами насилуют белых девочек целого городка в полном согласии с полицией и властями. При ней расцвела великая английская литература, навеки запечатлевшая и её, викторианскую, эпоху.

Фото: www.globallookpress.com

Ну и, не забудем, она со своими девятью детьми к концу века буквально «инфильтровала» правящие дома Европы своими потомками. Они и сегодня королевствуют в Англии, Испании, Дании, Швеции, Норвегии, а ранее правили многочисленными герцогствами в Германии и других европейских странах. В каком-то смысле эпоха её не кончилась и сегодня…

Не кончилась у «англичанки» и ненависть к России.