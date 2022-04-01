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Женщина-наёмник попыталась воевать за Украину. Бастрыкин дал поручение по беглянке
01 апреля 2022, 15:40 • 149 • В мире
В Следственном комитете России намерены установить местонахождение 40-летней гражданки Голландии, которая в марте отправилась воевать за Украину.
Женщина-наёмник из Голландии Джойс Костер в России может попасть под уголовное преследование. Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил дать правовую оценку действиям иностранки.
Костер в рамках уголовного дела о наёмничестве будет заочно предъявлено обвинение.
В СК отметили, что 40-летняя женщина, прибывшая ради личной выгоды на Украину из Голландии, совершала преступления в отношении русскоязычных граждан.
"Подобные действия со стороны лиц, прибывающих на территорию Украины для участия в боевых действиях, являются противозаконными и нарушают в том числе нормы международного гуманитарного права", - уточнили в СК.
Сейчас будут предприняты меры по установлению её местонахождения.
В конце марта в голландских СМИ появились сообщения, что Костер, побывавшая на Украине, вернулась домой. Женщина объяснила журналистам, что не хотела стать мишенью ракетных атак. По её словам, она намеревалась воевать на фронте в составе Иностранного легиона. После налета на военную базу в Яворове наемница решила вернуться домой.
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