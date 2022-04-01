Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русские десантники уничтожили идейного убийцу жителей Донбасса: До Киева не добе...
Убивала и мирных, и военных: Русские бойцы уничтожили особо опасную снайпершу
Грядёт крупное сражение за Донбасс. Что говорят русские солдаты с места событий
США открывают против России "второй фронт". Угроза серьёзна
Главная / В мире

Женщина-наёмник попыталась воевать за Украину. Бастрыкин дал поручение по беглянке

01 апреля 2022, 15:40  •  149 • В мире
В Следственном комитете России намерены установить местонахождение 40-летней гражданки Голландии, которая в марте отправилась воевать за Украину.
Женщина-наёмник из Голландии Джойс Костер в России может попасть под уголовное преследование. Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил дать правовую оценку действиям иностранки.
Костер в рамках уголовного дела о наёмничестве будет заочно предъявлено обвинение.
В СК отметили, что 40-летняя женщина, прибывшая ради личной выгоды на Украину из Голландии, совершала преступления в отношении русскоязычных граждан.
"Подобные действия со стороны лиц, прибывающих на территорию Украины для участия в боевых действиях, являются противозаконными и нарушают в том числе нормы международного гуманитарного права", - уточнили в СК.
Сейчас будут предприняты меры по установлению её местонахождения.
В конце марта в голландских СМИ появились сообщения, что Костер, побывавшая на Украине, вернулась домой. Женщина объяснила журналистам, что не хотела стать мишенью ракетных атак. По её словам, она намеревалась воевать на фронте в составе Иностранного легиона. После налета на военную базу в Яворове наемница решила вернуться домой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


149
Источник
Похожие новости
31 марта 2022, 12:50
Кедми озвучил откровение для русских воинов: Затихли все
31 марта 2022, 15:10
Apple и Meta* обманули экстренным запросом. Сатановский нашёл объяснение: "Дыра на дыре"
31 марта 2022, 18:40
Эрдоган встал на защиту Азербайджана
31 марта 2022, 18:40
Переписка сына Байдена. Минобороны сообщило о его роли в создании "биосети" на Украине
01 апреля 2022, 01:35
Второй Афганистан: зачем США продолжают накачивать Украину оружием
31 марта 2022, 20:20
«Признали заслуги»: Великобритания ввела санкции против RT и МИА «Россия сегодня»
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 апреля 2022, 02:15
Кадыров послушал переговоры украинских боевиков в Мариуполе. И дал им один день
01 апреля 2022, 02:15
"Ну как-то не очень!". Беженцы с Украины возмущаются бесплатным жильём в Ев...
01 апреля 2022, 00:30
Киеву пришлось опровергнуть главный украинский фейк. Правду раскрыл помощник Зеленско...
01 апреля 2022, 06:20
Русский дипломат одной фразой свёл на нет удар "санкционной дубины" США
01 апреля 2022, 00:30
Не только США пользовались биолабораториям на Украине: Постпред России назвал страну ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2022, 16:15
Правду о трагедии MH17 не получится замолчать: "Рушится американская спецоперация"
27 марта 2022, 02:40
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
27 марта 2022, 02:40
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
29 марта 2022, 06:00
"У наёмников пропал аппетит": Баранец объяснил, почему боевики стали "отползать" с Украины
28 марта 2022, 01:25
Канцлер ФРГ Шольц прояснил намерения НАТО по смене власти в России: "Мы едины"
29 марта 2022, 06:00
"Во мне включился зверь, когда увидел убитых детей": раненый сержант - о зверствах нацистов
26 марта 2022, 22:35
Россия приняла решение идти до конца: На Западной Украине воздушная тревога
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.