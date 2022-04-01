Женщина-наёмник попыталась воевать за Украину. Бастрыкин дал поручение по беглянке

В Следственном комитете России намерены установить местонахождение 40-летней гражданки Голландии, которая в марте отправилась воевать за Украину.

Женщина-наёмник из Голландии Джойс Костер в России может попасть под уголовное преследование. Глава Следственного комитета России Александр Быстрыкин поручил дать правовую оценку действиям иностранки.

Костер в рамках уголовного дела о наёмничестве будет заочно предъявлено обвинение.

В СК отметили, что 40-летняя женщина, прибывшая ради личной выгоды на Украину из Голландии, совершала преступления в отношении русскоязычных граждан.

"Подобные действия со стороны лиц, прибывающих на территорию Украины для участия в боевых действиях, являются противозаконными и нарушают в том числе нормы международного гуманитарного права", - уточнили в СК.

Сейчас будут предприняты меры по установлению её местонахождения.

В конце марта в голландских СМИ появились сообщения, что Костер, побывавшая на Украине, вернулась домой. Женщина объяснила журналистам, что не хотела стать мишенью ракетных атак. По её словам, она намеревалась воевать на фронте в составе Иностранного легиона. После налета на военную базу в Яворове наемница решила вернуться домой.