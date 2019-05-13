Женщина. На корабле. А надо ли? • 84 • Аналитика









Но вот некоторые нововведения в армии заставляют задуматься.



Конкретно я задумался под бравурные речи диктора как раз на параде. Понятно, что равенство полов и все такое, и место женщине вполне себе можно найти и в такой специфичной вещи, как вооруженные силы.



Однако во многих СМИ начались разговоры на тему того, что «и на флоте женщине есть место». Более того, некоторые (слава богу, не профильные) издания, опираясь на свои источники, заговорили о том, что на новейших надводных кораблях, которые вот-вот поступят в российский флот, «будут созданы достойные бытовые условия для моряков-женщин».







Захотелось серьезно так подумать.



Во-первых, совершенно не понял, что есть «достойные бытовые условия»? Прошу прощения, биде, что ли, установят в гальюнах? И что получается, сейчас у моряков условия недостойные? Так сперва тогда морякам условия надо обеспечить, они как бы на флоте дольше служат.



Я понимаю, что эпидемия мирового безумия на тему гендерного равенства, возможно, заразна. И проникает в головы россиянок тоже. Понятно, что, если телевидение крутит круглыми сутками рекламу женских средств гигиены на примере «капитана» фрегата одной европейской страны, кого-то да зацепит.



А что? Европейки могут, а наши нет? Да в ту войну чего только наши женщины не делали! И бомбили, и сбивали, и в танках в атаки ходили и так далее.



С одной стороны, да, героизм наших женщин недооценить нельзя. С другой стороны – например, в Германии, в которой к концу войны люди реально закончились и в бой бросали детей и стариков в рядах «фольксштурма», никому в голову не пришло мобилизовать женщин. Да, служили, в штабах, в медицине, в СС. Но до наших им далеко было что в процентном, что в количественном отношении.



Не знаю, хорошо это или нет.



Но дела прошлого оставим прошлому и продолжим с делами настоящего. А в настоящем у нас сплошь и рядом равенство, права и прочая дребедень, на которой весь западный мир реально башней двинулся.



Нет, а как еще можно назвать то, что итальянки, например, реально служат на подводной лодке S 526 «Salvatore Todaro»? И, говорят, справляются. Причем там не одна подводница, а целых семь! Говорят, даже на 60 суток в поход ходили…





Тут, конечно, сразу напрашивается вопрос: что, мужики совсем все, если в подлодку женщин запихнули? Мы, простите, так и до женских экипажей докатимся…



Между тем в истории сохранился не самый закономерный, но весьма логичный финал немецкой антарктической экспедиции в 1990-91 годах под руководством Моники Пускеппеляйт. Да, фрау и фройляйн провели в Антарктиде 14 месяцев, но уже через полгода руководителям пришлось десантировать на станцию мужчин, которые должны были привести в порядок оборудование станции и наладить его функционирование.



Прямых свидетельств нет, как там немки перегрызлись, но мы все в курсе, как можно «зажечь» чисто женский коллектив и во что он превратится, если что…



Но, слава богу, о службе на подплаве у нас речь пока даже не идет.



Вообще, по данным отдела информации и общественных связей ВМФ, более свежих данных, честно признаюсь, не нарыл, в период с 2009 по 2010 год на флоте служили около девяти с половиной тысяч женщин.



Пять тысяч имели должности старшин и матросов, четыре тысячи были прапорщиками и мичманами, более пятисот имели офицерские звания.



По данным Главного управления кадров МО РФ на 2015 год, в военных вузах училось около 700 курсанток.



Одно время принимать девиц на военное обучение стали повсюду. Даже в РВВДККУ. Даже в Ейское летное и академию имени Жуковского и Гагарина принимали. Правда, как-то тихо с идеей летчиц попрощались.



На прямой вопрос один из служащих академии (шкурный, друг хотел свое чадо отправить в войска) сказал мне так: набор девушек прекратили, подождите, пока у кого-то из высшего командования дочки подрастут…



Но вот на море все пока идет своим чередом.







Понятно, что пока все наши леди работают на береговых объектах в тыловых и военно-медицинских службах, в частях связи. В ВМФ России служила лишь одна женщина-капитан — Вера Курочкина. 13 лет она командовала гидрографическим катером БГК-28. Но в сентябре 2013 года получила приказ об увольнении "в связи с изменением условий трудового договора".



Всего же, по данным управления пресс-службы и информации МО РФ за 2015 год, в рядах Вооруженных сил служат 35 тысяч женщин. Среди них 2600 офицеров, из которых 900 — старшие. Командные должности занимают 72 женщины.



Вообще, все оно ничего, но возникают вопросы. И именно о гендерном неравенстве. Но не в привычном плане, а совсем в ином. Впрочем, судите сами.



Вот есть у нас такая душа, которая соль моря, и жизни без корабля себе не представляет. Допускаю запросто. Училище, практика, наконец – звание и должность.



Ладно, если на берегу, в штабе. Связист, специалист… Но на корабле? Она хоть и офицер (коль речь об училище идет, правильно?), но в первую очередь кто? Правильно, женщина. Соответственно, повышенный интерес остальной части личного состава, мать-природа берет свое, и…?



Ну да, дальше вступает в ход наше законодательство. И, несмотря на то, что офицер, но женщина в военной форме имеет совершенно те же права, что и на гражданке! То есть отпуск по беременности, родам и уходу за новорожденным. И кто-то должен заменять их на это время. А когда они вернутся к исполнению своих обязанностей, этого "кого-то" надо куда-то девать.



Ладно, хорошо, за три года можно и до очередного звания дорасти, и перепрыгнуть на другую должность.



Забавный расклад: приходит такая офицер на должность, выходит замуж, беременеет и — в отпуск на три года по уходу за ребенком.



Закон суров, это же закон по охране материнства! Соответственно, должность за ней сохраняется, значит, у начальства геморрой — заместить должность могут только временно.



И для корабля получается не самый лучший расклад. На берегу проще, там больше возможности кадровой игры. А вот корабль, который сам по себе микрокосм (да еще какой!)… Получается не очень. С одной стороны, кто-то постоянно должен занимать на правах и. о. эту должность. Причем вечно в подвешенном состоянии, а вдруг шарахнет пораньше из отпуска на родной корабль вернуться?



А спрашивают с и. о. точно так же, как и с «нормальных». По полной программе. Значит, «дырка»? Причем чем ближе к выходу дамы из декрета, тем меньше будет желающих на эту должность. Это, повторюсь, корабль. Организм технически сложный и (немаловажно) дорогостоящий. Недаром срочников на флоте фактически нет.



Но самое интересное дальше. Описываю реальный случай из одного военного заведения в нашем городе. Пришла туда такая вот лейтенант. Красавица, умница, краснодипломница. И начала службу, стойко перенося все тяготы и лишения военной службы. Через два года, ну так вот вышло, все-таки свадьба и радостный уход в декрет.



Три года в радости материнства пролетели как один, и по окончании отпуска леди снова выходит на службу. Естественно, так как она была в отпуске по декрету, то стаж сохранялся, и она стала старшим лейтенантом.



Но вот не задалась служба-работа. Совсем. То ли рвение подрастерялось, то ли желание пропало… Короче, вы уже поняли, что произошло через полгода. Снова декрет! И еще на три года… С Днём Победы!



Вообще, эту историю мне рассказал капитан, который эту леди замещает по сей день. Учитывая, что должность преподавательская, то как бы количество мест слегка ограничено. Но самое интересное, что по выходу леди тоже получит капитана! Срок подойдет!



И о каком тут гендерном равенстве мы говорим, если одного военнослужащего имело начальство все эти четыре года, как положено, а вторая просто занималась радостными делами по выращиванию потомства?



Так, простите, и три раза «послужить» можно. Но вообще, суть-то не в том. А в том, что если пришел в армию на профессиональной основе – какие, к дьяволу, декреты? Тут действительно, либо крест снять, либо штаны. А то нелогично как-то выходит, если честно.



Вот отслужил положенное – и размножайся во благо, сколько угодно.



В ВМФ не служил, но вот где служил – там даже в те времена женщин хватало. И скажу так: не на всякую должность можно женщин ставить. Далеко не на всякую.



Мужики, какими бы они ни были, – это логика. Да, покореженная иной раз, битая о переборку, травленая спиртоганом, но логика. А женщины – исключительно эмоции. И отсюда проблем больше в разы.



А экипаж боевого корабля – это в первую очередь механизм, заточенный на выполнение боевой задачи и выживание. Ну и на сохранение самого корабля.



Все эти игры с равенством – дурь и бред, с моей точки зрения. Особенно в исполнении канала «Звезда», там время от времени показывают, как женщины пытаются рыть окопы, и прочие чудеса.



Женщины в армии были всегда. И в той России, и при СССР, и сейчас. Но на определенных должностях и в определенных родах войск. Там, где они реально смогут принести максимальную пользу и минимальный вред в случае чего.







Кто скажет, что Татьяна Викторовна Шевцова не на месте? Только тот, кто не знает.







Ведь даже рехнувшиеся на равенстве американцы на пушечный выстрел не подпустят к ракетам эмансипированную леди. Именно потому, что, если перемкнет, перед всем миром придется оправдываться. Если придется, кстати.



Не уверен, стоит ли нам повторять все эти западные ужимки. Назначать командирами кораблей и министрами обороны женщин, взваливая на них такой груз ответственности.



И вообще, как бы суть женщины – дарить жизнь. А уж насчет защиты и так у нас, слава богу, есть кому почесаться. У нас пока что до Европы далеко, соответственно, нашим женщинам пока нет надобности менять подавшихся в «третий пол».



Так что сложно сказать, для чего нужны все эти причуды. Ну если только чтобы оправдать приличное количество полковников и генералов в юбках, появившихся в последнее время.











Но мы же все-таки в основной массе люди трезвомыслящие…



Или прокатит по западному вектору движение к равенству? Вообще, парад — это здорово. Красиво. И красавицы в форме, печатающие шаг по брусчатке, – тоже вполне себе. Симпатично, с одной стороны, с другой стороны — даже как-то мотивирует, наверное. В Китае вообще по всей стране таких симпатяг отлавливают специальные службы. Для парадных расчетов и РПК всех мастей.Но вот некоторые нововведения в армии заставляют задуматься.Конкретно я задумался под бравурные речи диктора как раз на параде. Понятно, что равенство полов и все такое, и место женщине вполне себе можно найти и в такой специфичной вещи, как вооруженные силы.Однако во многих СМИ начались разговоры на тему того, что «и на флоте женщине есть место». Более того, некоторые (слава богу, не профильные) издания, опираясь на свои источники, заговорили о том, что на новейших надводных кораблях, которые вот-вот поступят в российский флот, «будут созданы достойные бытовые условия для моряков-женщин».Захотелось серьезно так подумать.Во-первых, совершенно не понял, что есть «достойные бытовые условия»? Прошу прощения, биде, что ли, установят в гальюнах? И что получается, сейчас у моряков условия недостойные? Так сперва тогда морякам условия надо обеспечить, они как бы на флоте дольше служат.Я понимаю, что эпидемия мирового безумия на тему гендерного равенства, возможно, заразна. И проникает в головы россиянок тоже. Понятно, что, если телевидение крутит круглыми сутками рекламу женских средств гигиены на примере «капитана» фрегата одной европейской страны, кого-то да зацепит.А что? Европейки могут, а наши нет? Да в ту войну чего только наши женщины не делали! И бомбили, и сбивали, и в танках в атаки ходили и так далее.С одной стороны, да, героизм наших женщин недооценить нельзя. С другой стороны – например, в Германии, в которой к концу войны люди реально закончились и в бой бросали детей и стариков в рядах «фольксштурма», никому в голову не пришло мобилизовать женщин. Да, служили, в штабах, в медицине, в СС. Но до наших им далеко было что в процентном, что в количественном отношении.Не знаю, хорошо это или нет.Но дела прошлого оставим прошлому и продолжим с делами настоящего. А в настоящем у нас сплошь и рядом равенство, права и прочая дребедень, на которой весь западный мир реально башней двинулся.Нет, а как еще можно назвать то, что итальянки, например, реально служат на подводной лодке S 526 «Salvatore Todaro»? И, говорят, справляются. Причем там не одна подводница, а целых семь! Говорят, даже на 60 суток в поход ходили…Тут, конечно, сразу напрашивается вопрос: что, мужики совсем все, если в подлодку женщин запихнули? Мы, простите, так и до женских экипажей докатимся…Между тем в истории сохранился не самый закономерный, но весьма логичный финал немецкой антарктической экспедиции в 1990-91 годах под руководством Моники Пускеппеляйт. Да, фрау и фройляйн провели в Антарктиде 14 месяцев, но уже через полгода руководителям пришлось десантировать на станцию мужчин, которые должны были привести в порядок оборудование станции и наладить его функционирование.Прямых свидетельств нет, как там немки перегрызлись, но мы все в курсе, как можно «зажечь» чисто женский коллектив и во что он превратится, если что…Но, слава богу, о службе на подплаве у нас речь пока даже не идет.Вообще, по данным отдела информации и общественных связей ВМФ, более свежих данных, честно признаюсь, не нарыл, в период с 2009 по 2010 год на флоте служили около девяти с половиной тысяч женщин.Пять тысяч имели должности старшин и матросов, четыре тысячи были прапорщиками и мичманами, более пятисот имели офицерские звания.По данным Главного управления кадров МО РФ на 2015 год, в военных вузах училось около 700 курсанток.Одно время принимать девиц на военное обучение стали повсюду. Даже в РВВДККУ. Даже в Ейское летное и академию имени Жуковского и Гагарина принимали. Правда, как-то тихо с идеей летчиц попрощались.На прямой вопрос один из служащих академии (шкурный, друг хотел свое чадо отправить в войска) сказал мне так: набор девушек прекратили, подождите, пока у кого-то из высшего командования дочки подрастут…Но вот на море все пока идет своим чередом.Понятно, что пока все наши леди работают на береговых объектах в тыловых и военно-медицинских службах, в частях связи. В ВМФ России служила лишь одна женщина-капитан — Вера Курочкина. 13 лет она командовала гидрографическим катером БГК-28. Но в сентябре 2013 года получила приказ об увольнении "в связи с изменением условий трудового договора".Всего же, по данным управления пресс-службы и информации МО РФ за 2015 год, в рядах Вооруженных сил служат 35 тысяч женщин. Среди них 2600 офицеров, из которых 900 — старшие. Командные должности занимают 72 женщины.Вообще, все оно ничего, но возникают вопросы. И именно о гендерном неравенстве. Но не в привычном плане, а совсем в ином. Впрочем, судите сами.Вот есть у нас такая душа, которая соль моря, и жизни без корабля себе не представляет. Допускаю запросто. Училище, практика, наконец – звание и должность.Ладно, если на берегу, в штабе. Связист, специалист… Но на корабле? Она хоть и офицер (коль речь об училище идет, правильно?), но в первую очередь кто? Правильно, женщина. Соответственно, повышенный интерес остальной части личного состава, мать-природа берет свое, и…?Ну да, дальше вступает в ход наше законодательство. И, несмотря на то, что офицер, но женщина в военной форме имеет совершенно те же права, что и на гражданке! То есть отпуск по беременности, родам и уходу за новорожденным. И кто-то должен заменять их на это время. А когда они вернутся к исполнению своих обязанностей, этого "кого-то" надо куда-то девать.Ладно, хорошо, за три года можно и до очередного звания дорасти, и перепрыгнуть на другую должность.Забавный расклад: приходит такая офицер на должность, выходит замуж, беременеет и — в отпуск на три года по уходу за ребенком.Закон суров, это же закон по охране материнства! Соответственно, должность за ней сохраняется, значит, у начальства геморрой — заместить должность могут только временно.И для корабля получается не самый лучший расклад. На берегу проще, там больше возможности кадровой игры. А вот корабль, который сам по себе микрокосм (да еще какой!)… Получается не очень. С одной стороны, кто-то постоянно должен занимать на правах и. о. эту должность. Причем вечно в подвешенном состоянии, а вдруг шарахнет пораньше из отпуска на родной корабль вернуться?А спрашивают с и. о. точно так же, как и с «нормальных». По полной программе. Значит, «дырка»? Причем чем ближе к выходу дамы из декрета, тем меньше будет желающих на эту должность. Это, повторюсь, корабль. Организм технически сложный и (немаловажно) дорогостоящий. Недаром срочников на флоте фактически нет.Но самое интересное дальше. Описываю реальный случай из одного военного заведения в нашем городе. Пришла туда такая вот лейтенант. Красавица, умница, краснодипломница. И начала службу, стойко перенося все тяготы и лишения военной службы. Через два года, ну так вот вышло, все-таки свадьба и радостный уход в декрет.Три года в радости материнства пролетели как один, и по окончании отпуска леди снова выходит на службу. Естественно, так как она была в отпуске по декрету, то стаж сохранялся, и она стала старшим лейтенантом.Но вот не задалась служба-работа. Совсем. То ли рвение подрастерялось, то ли желание пропало… Короче, вы уже поняли, что произошло через полгода. Снова декрет! И еще на три года…Вообще, эту историю мне рассказал капитан, который эту леди замещает по сей день. Учитывая, что должность преподавательская, то как бы количество мест слегка ограничено. Но самое интересное, что по выходу леди тоже получит капитана! Срок подойдет!И о каком тут гендерном равенстве мы говорим, если одного военнослужащего имело начальство все эти четыре года, как положено, а вторая просто занималась радостными делами по выращиванию потомства?Так, простите, и три раза «послужить» можно. Но вообще, суть-то не в том. А в том, что если пришел в армию на профессиональной основе – какие, к дьяволу, декреты? Тут действительно, либо крест снять, либо штаны. А то нелогично как-то выходит, если честно.Вот отслужил положенное – и размножайся во благо, сколько угодно.В ВМФ не служил, но вот где служил – там даже в те времена женщин хватало. И скажу так: не на всякую должность можно женщин ставить. Далеко не на всякую.Мужики, какими бы они ни были, – это логика. Да, покореженная иной раз, битая о переборку, травленая спиртоганом, но логика. А женщины – исключительно эмоции. И отсюда проблем больше в разы.А экипаж боевого корабля – это в первую очередь механизм, заточенный на выполнение боевой задачи и выживание. Ну и на сохранение самого корабля.Все эти игры с равенством – дурь и бред, с моей точки зрения. Особенно в исполнении канала «Звезда», там время от времени показывают, как женщины пытаются рыть окопы, и прочие чудеса.Женщины в армии были всегда. И в той России, и при СССР, и сейчас. Но на определенных должностях и в определенных родах войск. Там, где они реально смогут принести максимальную пользу и минимальный вред в случае чего.Кто скажет, что Татьяна Викторовна Шевцова не на месте? Только тот, кто не знает.Ведь даже рехнувшиеся на равенстве американцы на пушечный выстрел не подпустят к ракетам эмансипированную леди. Именно потому, что, если перемкнет, перед всем миром придется оправдываться. Если придется, кстати.Не уверен, стоит ли нам повторять все эти западные ужимки. Назначать командирами кораблей и министрами обороны женщин, взваливая на них такой груз ответственности.И вообще, как бы суть женщины – дарить жизнь. А уж насчет защиты и так у нас, слава богу, есть кому почесаться. У нас пока что до Европы далеко, соответственно, нашим женщинам пока нет надобности менять подавшихся в «третий пол».Так что сложно сказать, для чего нужны все эти причуды. Ну если только чтобы оправдать приличное количество полковников и генералов в юбках, появившихся в последнее время.Но мы же все-таки в основной массе люди трезвомыслящие…Или прокатит по западному вектору движение к равенству? Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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