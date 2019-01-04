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Женщина и ребенок, граждане России, погибли в ходе бомбардировки международной коалиции в Сирии

04 января 2019, 19:54  •  106 • В мире
В ходе авианалета международной коалиции в населенном пункте Аш-Шаафа погибла мать пятерых детей и ещё один мальчик. Они были гражданами России.
Двое граждан РФ погибли в ходе налёта бомбардировщиков международной коалиции на район в провинции Дейр-эз-Зор, который находится в зоне влияния "Исламского государства" *.
По имеющимся данным, в населенном пункте Аш-Шаафа в в результате авианалета погибла уроженка Чечни 35-летняя Хава Ахъядова.
Её дети не пострадали. Но теперь без матери остались пять дочерей от полутора месяцев до 12 лет. Их взяла на попечение курдская семья. Как надолго они смогут приютить девочек, не известно.
В этом же районе погиб 4-летний Халид, он является внуком жительницы Дагестана Розы Юзбековой. Мать Халида также получила тяжелое ранение, она не транспортабельна.

Эти женщины, вышедшие когда-то замуж за джихадистов, теперь сами стали заложницами террористов, они не могут покинуть район боевых действий. В итоге гибнут под бомбами и молят родных о помощи. Таких "российских жён на Ближнем Востоке" более сотни.

Ранее в сирийской провинции Идлиб "Ахрар Аш-Шам" захватила в плен сторонников группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам".

• Запрещенная в России организация.
Информация предоставлена РИА Новости.

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