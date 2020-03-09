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Женщина для дипломатической ширмы: крутые горки Шуры Коллонтай

09 марта 2020, 04:35  •  66 • Аналитика
© РИА Новости
Из-за нее один застрелился, второго расстреляли. Она была первой женщиной-послом и не допустила войны Швеции против СССР. Это – байки вперемежку с правдой об Александре Коллонтай. 9 марта 1952 года умерла первая в истории женщина-министр. Как посол она была все-таки второй.
Женщина для дипломатической ширмы: крутые горки Шуры Коллонтай
03:00
Шура относилась к девушкам, которые выросли в благородной обеспеченной семье, которых любили и баловали, которым почти все разрешали и прощали. Того же отношения к себе она ждала от мужчин, их у нее было немало и часто значительно моложе ее. Не меньше она увлекалась революционными идеями: в 1917 году ее назначили министром в советском правительстве. Затем карьера шла только в гору.
Шура и стакан воды
Коллонтай – фамилия по первому мужу, он был троюродным братом Шуры. До него сватались двое, и один после отказа в самом деле пустил себе пулю в лоб. Шура была отчаянной феминисткой, мужчины ей это позволяли – настолько, что был период, когда Коллонтай наладила жизнь втроем: равно любила двоих. Но если кто-то из любовников намекал на что-то вроде тихой гавани, где жена накормит и обстирает, ей становилось скучно. "Муж – обуза", это слова Коллонтай. Ей приписывают и теорию "стакана воды": сексуальные потребности надо удовлетворять просто, без комплексов, как мы пьем воду, когда нам хочется пить. А вот этого уже не было.
© РИА Новости
Юлия Борисова и Юрий Пузырев в художественном фильме "Посол Советского Союза"
Посол Советского Союза
Александра Коллонтай нашла себя на дипломатической работе. Она была полномочным и торговым представителем СССР в Норвегии и Мексике и 15 лет – послом Советского Союза в Швеции (1930 – 1945). К ее заслугам относят заключение важных соглашений, признание Советской России в мире. И даже то, что во время Второй мировой, когда Швеция намеревалась примкнуть к гитлеровской коалиции и объявить войну СССР, Коллонтай сделала все, чтобы шведы не "примкнули" и не "объявили". "Это преувеличение, роль Коллонтай как посла СССР в Швеции не была столь значительной", – говорит историк Александр Крушельницкий:
"Это была "вывеска". Коллонтай хорошо говорила на двух языках, освоила культуру страны пребывания. Она была принята в "дипломатический кружок" с легкой усмешкой по поводу ее странной эксцентричности при возрасте 58 лет. Реальной фигурой в посольстве был советский резидент. Приятная женщина-посол служила "ширмой", за которой работали суровые мужчины. Они абсолютно не были дипломатами, в них не было лоска, их не видели на приемах, но настоящее дело делали именно они".
© РИА Новости
Александра Коллонтай
И все же дипломат Коллонтай обладала качествами, недоступными многим советским полпредам. Она имела хорошее образование, а главное – нужный бэкграунд. Коллонтай не назначалась комиссаром во время Гражданской войны, и ее нельзя было заподозрить в том, что она участвовала в боевых действиях против интервентов – фактически против войск тех стран, в которых затем находилась на дипломатической работе. В ее жизни не было эпизодов, которые бы компрометировали ее с точки зрения западной демократии. Пикантные – могли быть. Но о них в целом очень плохо знали.
Автор Ольга Бугрова, Радио Sputnik
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