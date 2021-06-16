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Женевские бары придумали, как обогатиться за счёт Путина и Байдена

16 июня 2021, 05:30  •  54 • Политика
В барах Женевы решили воспользоваться моментом и обогатиться за счёт Владимира Путина и Джо Байдена. В честь встречи двух президентов придумали особый напиток.
Женевские бары будут предлагать посетителям весьма своеобразный коктейль. От России его составляющими являются водка и кисель, от США – карамелизированный попкорн. В состав входит также клюква, сообщил Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Жидкие составляющие бармен смешивает в шейкере и выливает через сито в широкий бокал на высокой ножке. Через некоторое время однородная масса разделяется на слои. На край при помощи прищепки вешается крошечный кулёчек с поп-корном. Сам кулёк раскрашен в цвета флагов России и США.
Напитку дали название "Саммит-Cinéma". Авторы рецепта объяснили, что мир наблюдает за подготовкой к саммиту как за остросюжетным фильмом.
В 2018 году, когда президент России встречался со своим американским коллегой Дональдом Трампом, было выпущено специальное пиво. Тёмного пенного в продажу поступило 10 тысяч бутылок. Всю партию коллекционеры и туристы раскупили менее чем за 10 дней.
На этикетке были графические изображения президентов России и США. Между ними поместили надпись "Давай разберёмся с этим как взрослые". Стоимость напитка составляла 3,49 евро за бутылку.
Ранее стало известно, что женевские кондитеры испекли особые торты к саммиту. Все они делались на заказ. В тортах-перевёртышах одну часть составлял красный бархат, вторая - медовик. Их объединяла глазурь, на которой кондитеры изобразили символы двух стран: самовар, матрёшку, стакан газировки.

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