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Жене посла Бельгии влетело за рукоприкладство: Командировка в Южную Корею закончилась скандалом

09 июля 2021, 06:15  •  110 • В мире
Командировка Петера Лескуйе в Южную Корею закончилась скандалом – его вызвали из Сеула на родину. Причиной стало поведение его супруги Сян Сюэцю. Жене посла Бельгии влетело за рукоприкладство.
Правительство Бельгии посчитало, что ситуация в семье посла Лескуйе не позволяет ему продолжить работу в Южной Корее. Его решили вернуть на родину "без дальнейших задержек".
За три месяца Сян Сюэцю дважды отвесила оплеухи простым жителям Сеула. 5 июля уличный уборщик случайно задел женщину метлой. Она вышла из себя и ударила рабочего по лицу. Тот тоже оказался весьма эмоциональным: он толкнул Сюэцю на землю, из-за чего она ударилась спиной.
Прибыла полиция, но конфликтующие не стали предъявлять друг другу обвинений. По словам главы МИД Бельгии Софи Вильмес, подробности инцидента "остались неясными", пишет Politico. Лескуйе с супругой были отозваны домой. Министр заявила, что решение об этом было принято ещё в мае – после предыдущего конфликта жены посла с гражданкой Южной Кореи.
В апреле этого года продавщица магазина в Сеуле приняла Сян Сюэцю за воровку. Она принесла извинения, но жена посла их не приняла. Женщина дала пощёчину работнице торговой точки.

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