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Жена Зеленского оплачивает русскую квартиру
14 мая 2021, 07:15 • 214 • Политика
Жена Зеленского является собственником недвижимости на территории России. Появилось подтверждение, что хозяйка регулярно оплачивает счета за коммунальные услуги.
Квартира находится в Ливадии, в доме, выходящем окнами на море. Раньше собственником был Владимир Зеленский, но теперь квартира оформлена на его супругу, сообщает телеканал РЕН ТВ. Его журналистам удалось получить подтверждение, что имущество до сих пор в собственности первой леди Украины.
По словам охранника, хозяева в крымских апартаментах не появляются, но и не продают их. Председатель ТСЖ по телефону рассказал, что Зеленские регулярно оплачивают счета за жилищно-коммунальные услуги.
В Киеве же отправлен под домашний арест глава политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Политологи называют его единственным серьёзным конкурентом Зеленского. Против Медведчука выдвинуто обвинение в госизмене, а также нарушении законов ведения войны. О какой именно войне идёт речь, Генпрокуратура Украины не поясняет.
Виктор Медведчук до 9 июля обязан соблюдать круглосуточный домашний арест. Отслеживать его передвижения будет электронный браслет. Политика обязали сдать загранпаспорт, запретили использовать интернет и мобильную связь.
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