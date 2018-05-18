|
Жена Вышинского заявила, что ему не разрешают видеться с родными
18 мая 2018, 11:54 • 11 • Украина
Жена арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского заявила, что ему не разрешают видеться с родными и говорить по телефону.
РИА Новости
«Я просила хотя бы поговорить по телефону. Всё делала через адвоката. Не разрешают они ни прямых встреч, ни телефонных разговоров с родственниками. Они никак это не мотивируют», — цитирует РИА Новости супругу Вышинского.
Она также отметила, что журналист содержится в нормальных условиях.
Вышинский был арестован херсонским судом на два месяца 17 мая.
18 мая в 14:00 у здания украинского посольства в Москве пройдёт согласованная с властями города акция в поддержку Кирилла Вышинского.
Подпишитесь на нас
11
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
12 мая 2018, 06:39
|
12 мая 2018, 14:39
|
12 мая 2018, 11:24
|
12 мая 2018, 02:39
|
13 мая 2018, 00:40
|
13 мая 2018, 15:09
|
12 мая 2018, 22:39