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Жена Вышинского заявила, что ему не разрешают видеться с родными

18 мая 2018, 11:54  •  11 • Украина
Жена арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского заявила, что ему не разрешают видеться с родными и говорить по телефону.
 
РИА Новости
 

«Я просила хотя бы поговорить по телефону. Всё делала через адвоката. Не разрешают они ни прямых встреч, ни телефонных разговоров с родственниками. Они никак это не мотивируют», — цитирует РИА Новости супругу Вышинского.

Она также отметила, что журналист содержится в нормальных условиях.

Вышинский был арестован херсонским судом на два месяца 17 мая.

18 мая в 14:00 у здания украинского посольства в Москве пройдёт согласованная с властями города акция в поддержку Кирилла Вышинского.

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