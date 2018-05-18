Жена Вышинского заявила, что ему не разрешают видеться с родными

Жена арестованного на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского заявила, что ему не разрешают видеться с родными и говорить по телефону.

«Я просила хотя бы поговорить по телефону. Всё делала через адвоката. Не разрешают они ни прямых встреч, ни телефонных разговоров с родственниками. Они никак это не мотивируют», — цитирует РИА Новости супругу Вышинского.

Она также отметила, что журналист содержится в нормальных условиях.

Вышинский был арестован херсонским судом на два месяца 17 мая.

18 мая в 14:00 у здания украинского посольства в Москве пройдёт согласованная с властями города акция в поддержку Кирилла Вышинского.