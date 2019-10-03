Жена ушедшего в отставку посла США Хантсмана написала прощальный пост

Жена посла США в России Джона Хантсмана, Мэри Кей Хантсман, написала прощальный пост из Москвы в связи с отъездом из РФ по причине отставки ее мужа. Он опубликован на ее странице в Instagram в среду, 2 октября.

«Это последнее сообщение из Москвы от меня и Джона. <...> Ни одно посольство не было более сплоченным перед лицом исторических невзгод. Наше время в России подошло к концу. Это не так элегантно, как занавес в Большом театре, но всё же достойно наград за лучшую драматургию!» — написала Хантсман.

По ее словам, два года, которые супруг работал послом США в России, были одним из самых неспокойных периодов в дипломатической истории. Жена Хантсмана также вспомнила и памятные семейные события, происходившие в это время.

«Пройдя долгий путь, мы покидаем Москву завтра рано утром, еще до того, как взойдет солнце, благодарные и счастливые, поскольку нам довелось служить именно в это время в истории. Эти годы и переживания усилили чувство долга и осознания необходимости идти вперед. Мы никогда не забудем тебя, посольство США в России», — завершила обращение супруга американского дипломата.

Об отставке Хантсмана стало известно 6 августа. Свой пост посол покидает 3 октября.

18 сентября Хантсман заявил, что россиянам и американцам важно развивать отношения, независимо от политики. Дипломат также допустил партнерство Москвы и Вашингтона в будущем, добавив, что глобальная стабильность во многом зависит от здоровых отношений между РФ и Соединенными Штатами.