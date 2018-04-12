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Жена уральского журналиста, получившего ранения в Сирии: "Мой муж готовил сюжет о местной полиции"

12 апреля 2018, 13:09  •  62 • В России

В Сирии неизвестные боевики обстреляли автобус с российский журналистами. Нападение произошло, когда корреспонденты возвращались после подготовки сюжета о ситуации в сирийской Восточной Гуте. Боевики открыли беспорядочный огонь. Ранения получили трое сотрудников СМИ, среди которых оказался уральский корреспондент Алексей Ивлиев. В Москву из Екатеринбурга он переехал в 1993 году. Близкие Алексея рассказали «КП-Екатеринбург» о травмах и самочувствии пострадавшего корреспондента.

- Леша говорит, что боевики обстреляли автобус, когда они возвращались после работы, - пояснила "КП-Екатеринбург" Елена Ивлиева. - Они готовили сюжет о местной полиции. Город был только освобожден, и силовики приступали к своим обязанностям. Они ехали после съемок. Сначала они услышали, как открыли огонь в воздух. А затем один из боевиков стал обстреливать автобус. Я точно не знаю, видимо, была автоматная очередь.

Российские журналисты попали под обстрел в СирииФото: Александр КОЦ

К счастью, тяжелых травм Алексей не получил. Тем не менее, пока он находится в госпитале.

- Леша бодрый, веселый, говорит, что все у него нормально, - делится Елена. - Но опять же. Может, он так говорит, чтобы меня успокоить. По его словам, он получил осколочные ранения ног. Несерьезные. Однако пока он находится на лечении.

Для Алексея это уже не первая "боевая" командировка. Военным корреспондентом он работает с 1993 года.

- Мы с Лешей вместе пять лет, - поясняет супруга журналиста. - В этом году у нас юбилей. Насколько я знаю, он работал в Израиле в секторе Газа. Освещал события в Чечне, где он тоже получил ранения. После начала боевых действий на Донбассе, он находится в бесконечных командировках: Украина, потом Сирия.

В настоящее время журналисты находятся в безопасности, их жизни ничего не угрожает. Российские военные врачи оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь, подчеркнули в российском оборонном ведомстве.

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