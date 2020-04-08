|
Жена умершего от COVID-19 30-летнего киевлянина: четыре бригады «Скорой» отказывались его госпитализировать
08 апреля 2020, 18:35 • 156 • Украина
30-летнему киевлянину с симптомами коронавируса отказывали четыре бригады «Скорой помощи».
Об этом в Instagram сообщила жена скончавшегося Валерия Вьюшина.
По ее словам, у ее мужа Кирилла за короткий срок (за пять дней) появился сильный кашель и высокая температура. Они вызывали «Скорую помощь», одна бригада в том числе была из частной клиники. Однако врачи не забирали в больницу, пока пара не настояла на этом. Лишь после этого её мужа увезли сразу в реанимацию, где подключили к специальному препарату.
Девушка сообщила, что умерший был здоровым человеком, занимался спортом и без вредных привычек. Уже в реанимации 19 марта ему диагностировали двустороннюю пневмонию. 6 апреля её муж скончался.
По данным на 09:00 8 апреля, в Украине зафиксированы 1668 случаев COVID-19, из них 52 с летальным исходом, 35 случаев выздоровления пациентов.
В Киеве – 256 и 5 – летальных.
Как сообщается на странице ЦОЗ в Facebook, «Скорая помощь» будет госпитализировать только пациентов с тяжелыми симптомами Covid-19.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
156
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 апреля 2020, 05:35
|
05 апреля 2020, 13:30
|
08 апреля 2020, 16:00
|
04 апреля 2020, 08:35
|
04 апреля 2020, 14:35
|
05 апреля 2020, 00:35
|
07 апреля 2020, 03:35