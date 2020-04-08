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Жена умершего от COVID-19 30-летнего киевлянина: четыре бригады «Скорой» отказывались его госпитализировать

08 апреля 2020, 18:35  •  156 • Украина

30-летнему киевлянину с симптомами коронавируса отказывали четыре бригады «Скорой помощи».

Об этом в Instagram сообщила жена скончавшегося Валерия Вьюшина.

По ее словам, у ее мужа Кирилла за короткий срок (за пять дней) появился сильный кашель и высокая температура. Они вызывали «Скорую помощь», одна бригада в том числе была из частной клиники. Однако врачи не забирали в больницу, пока пара не настояла на этом. Лишь после этого её мужа увезли сразу в реанимацию, где подключили к специальному препарату.

«Последняя скорая усиленно пыталась нам отказать в госпитализации, мол ещё посидите три дня и пейте противовирусное!!!!! Мы настояли и нас забрали, думаете ему сбили температуру перед тем как заставить спуститься пройти и сесть в карету скорой? Нет! Он еле дошёл», - написала она.

Девушка сообщила, что умерший был здоровым человеком, занимался спортом и без вредных привычек. Уже в реанимации 19 марта ему диагностировали двустороннюю пневмонию. 6 апреля её муж скончался.


По данным на 09:00 8 апреля, в Украине зафиксированы 1668 случаев COVID-19, из них 52 с летальным исходом, 35 случаев выздоровления пациентов.

В Киеве – 256 и 5 – летальных.

Как сообщается на странице ЦОЗ в Facebook, «Скорая помощь» будет госпитализировать только пациентов с тяжелыми симптомами Covid-19.

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