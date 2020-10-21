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Жена Трампа - русская шпионка? Бутина по полочкам разложила схему чёрного пиара в США

21 октября 2020, 13:45  •  111 • Политика
Мелания, жена Трампа, - русская шпионка? Таким вопросом задались журналисты одного популярного американского журнала и привели ряд аргументов. Мария Бутина, которую тоже обвиняли в шпионаже, по полочкам разложила схему чёрного пиара в США.
Мелания Трамп может оказаться русским агентом-нелегалом, пишет автор Telegram-канала "Мария Бутина". Упоминается публикация издания Big Easy Magazine от 19 октября, где приводятся аргументы в пользу этого утверждения. В статье есть отсылки и к самой Бутиной, и к Анне Чапман, и вообще говорится о "долгой истории превращения американских граждан даже в сотрудников ФБР, в оперативников".
Автор материала в этом издании недоумевает, почему привлекательная женщина модельной внешности вышла замуж за человека со сложной финансовой и личной историей. Да ещё и не ушла от него после его многочисленных измен.
"Ведь именно так и осуществляются кампании чёрного пиара", - пишет Мария Бутина.
Схема состоит всего из трёх шагов. Первый - опубликовать "странный бред" в жёлтом издании. В посте говорится, что крайне важно сделать ставку на страхи и стереотипы, искусно перемешав их с ложью. У Мелании Трамп действительно есть славянские корни. Дональд на самом деле ей изменял, что известно всему миру.
Второй шаг - публикация подобных статей в более авторитетных изданиях. Обычно в статьях ссылаются на пожелавшего остаться неизвестным информатора. Так редакция снимает с себя ответственность. Если факты окажутся ложными, всегда можно списать на анонима.
"Ложь, повторенная множество раз, как поговаривал Геббельс, со временем становится правдой", - пишет Бутина, говоря о третьем шаге.

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