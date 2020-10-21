Жена Трампа - русская шпионка? Бутина по полочкам разложила схему чёрного пиара в США

Мелания Трамп может оказаться русским агентом-нелегалом, пишет автор Telegram-канала "Мария Бутина". Упоминается публикация издания Big Easy Magazine от 19 октября, где приводятся аргументы в пользу этого утверждения. В статье есть отсылки и к самой Бутиной, и к Анне Чапман, и вообще говорится о "долгой истории превращения американских граждан даже в сотрудников ФБР, в оперативников".

Автор материала в этом издании недоумевает, почему привлекательная женщина модельной внешности вышла замуж за человека со сложной финансовой и личной историей. Да ещё и не ушла от него после его многочисленных измен.

"Ведь именно так и осуществляются кампании чёрного пиара", - пишет Мария Бутина.

Схема состоит всего из трёх шагов. Первый - опубликовать "странный бред" в жёлтом издании. В посте говорится, что крайне важно сделать ставку на страхи и стереотипы, искусно перемешав их с ложью. У Мелании Трамп действительно есть славянские корни. Дональд на самом деле ей изменял, что известно всему миру.

Второй шаг - публикация подобных статей в более авторитетных изданиях. Обычно в статьях ссылаются на пожелавшего остаться неизвестным информатора. Так редакция снимает с себя ответственность. Если факты окажутся ложными, всегда можно списать на анонима.

"Ложь, повторенная множество раз, как поговаривал Геббельс, со временем становится правдой", - пишет Бутина, говоря о третьем шаге.