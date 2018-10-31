Жена старпома «Норда» узнала о его освобождении из программы новостей

Татьяна Савельева, жена старшего помощника задержанного на Украине сейнера «Норд» Юрия Гаврилова, заявила, что узнала об освобождении супруга из новостей по телевизору.

«Я пришла домой, мне звонят знакомые, говорят: «Ты слышала?» Я говорю: «Нет». Они: «Включай телевизор». Потом уже муж сам мне позвонил и сказал, что они уже на российской территории. Там их встречали и Аксёнов, и Москалькова. Мой муж — тот, который с флагом был по телевизору», — рассказала она телеканалу «Звезда».

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о дальнейшей судьбе капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко, который всё ещё находится на Украине.

30 октября семерых членов экипажа российского судна «Норд» обменяли на украинцев с траулеров ЯМК-0041 и ЯОД-2105.

Также стало известно, что российское судно «Норд», ранее изъятое украинской стороной, будет выставлено на аукцион.