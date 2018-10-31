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Жена старпома «Норда» узнала о его освобождении из программы новостей
31 октября 2018, 09:39 • 16 • Украина
Татьяна Савельева, жена старшего помощника задержанного на Украине сейнера «Норд» Юрия Гаврилова, заявила, что узнала об освобождении супруга из новостей по телевизору.
© Государственная пограничная служба Украины
«Я пришла домой, мне звонят знакомые, говорят: «Ты слышала?» Я говорю: «Нет». Они: «Включай телевизор». Потом уже муж сам мне позвонил и сказал, что они уже на российской территории. Там их встречали и Аксёнов, и Москалькова. Мой муж — тот, который с флагом был по телевизору», — рассказала она телеканалу «Звезда».
Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о дальнейшей судьбе капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко, который всё ещё находится на Украине.
30 октября семерых членов экипажа российского судна «Норд» обменяли на украинцев с траулеров ЯМК-0041 и ЯОД-2105.
Также стало известно, что российское судно «Норд», ранее изъятое украинской стороной, будет выставлено на аукцион.
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