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«Жена сказала, такой точно деньги не вернет»: Порошенко до сих пор не рассчитался с крымским таксистом, который его спас от разъяренной толпы

26 февраля 2019, 20:54  •  226 • В России

28 февраля 2014 года. Вот уже сутки, как «вежливые люди» взяли под охрану здания парламента и правительства Крыма. Проходят митинги, люди хотят возвращения полуострова в Россию. Депутат Верховной Рады Украины Петр Порошенко решил утихомирить местное население и уговорить людей принять новую власть в Киеве. Для этого прилетел в Симферополь и пришел к зданию Верховного Совета, где его встретила разъяренная толпа.

Толпа могла бы покалечить будущего президента, если бы он не уехалФото: Архив КП

С криками «Вон из Крыма!» люди начали бросать в депутата всем, что попадалось под руку. Летели камни, бутылки. Пришлось спасаться. Порошенко под прикрытием милиционеров прошел почти километр. Толпа сопровождала его все это время, пока на улице Павленко политик не запрыгнул в первое попавшееся такси - красный Chevrolet.

Едва запрыгнув на переднее сидение, Порошенко произнес: "Почему меня так встретили"

Самый неприбыльный клиент

- Помню, я стоял в тот день на улице Павленко вместе с товарищами. Смотрю, толпа гонит Порошенко в окружении полицейских в сторону жд-вокзала. Потом подошли ко мне, сказали, сейчас к тебе посадим. И на переднее сидение сел «шоколадный заяц» в костюме, - вспоминает таксист Виталий Грищенко. - Он тогда был бледный, перепуганный.

Первая фраза, которую он сказал, была «почему меня так встретили». Я ему сказал, что нечего было вообще сюда ехать. Больше разговоров в салоне не было.

В это время толпа пыталась вытащить Порошенко из машины, пришлось ее заблокировать.

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- Тогда чуть не перевернули машину, били кулаками. На задних дверях были вмятины, корпус поцарапан.

Потом полицейские сделали коридор, по которому авто двинулось в сторону Гагаринского парка. Перед выходом из машины необычный пассажир дал только 1 500 гривен (по курсу 2014 года - 6000 рублей), на этом его щедрость закончилась.

- Он пообещал купить новую машину и покрыть все расходы на ремонт, говорил, что его люди со мной свяжутся, но даже номер телефона не взял. В целом, я потратил 30 000 рублей на ремонт и покраску машины. Я таксовал 9 лет, разные клиенты бывали. Получается, Порошенко самый неприбыльный, еще и в убытке меня оставил.

Обещать - не значит купить…

- Сначала какая-то доля веры была, что кто-то позвонит все-таки. Я когда пришел домой, жене рассказал про обещания Порошенко, она сразу залезла в интернет посмотреть, чем он прославился. Я тогда политикой вообще не интересовался. Потом подошла ко мне, говорит и смеется: «Нет, такой человек тебе точно денег не вернет», - вспоминает таксист.

Спустя две недели после инцидента родственники Виталия пытались связаться с Порошенко через соцсети, но олигарх так и не ответил.

Теперь часть истории перешла к знакомым Виталия - спустя два года он продал им знаменитый Chevrolet, правда, перед этим на нем еще успела поездить его дочь.

Вероятно, Порошенко уже не отдаст старый долг, ведь сейчас у него одна забота - на Украине полным ходом идет предвыборная кампания.

- Я думаю, ему будет несладко, если не победит на выборах. Никакие таксисты не спасут. А шансы на победу у него невелики. Если бы сейчас такая ситуация повторилась, я бы не стал его подвозить…

Виталий уже два года не работает таксистом. Говорит, что ему надоело. Ищет занятие по душе, есть подработки.

О событиях «Крымской весны» бывший таксист вспоминает неохотно, но положительно отзывается об изменениях на полуострове, произошедших за пять лет.

- Хорошо, что аэропорт новый построили, Крымский мост. Дороги делают новые.

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Порошенка выгнали из Крыма! Или как убегал Порошенко.Жители Крыма не пустили Петра Порошенко - украинского бизнесмена и политика, одного из организаторов смены власти в стране - к зданию Верховного совета автономной республики. Порошенко подъехал на автомобиле к милицейскому оцеплению, выставленному около парламента. Однако там его встретила толпа митингующих, которые кричали ему: Прочь из Крыма! . В итоге Порошенко пришлось ретироваться.

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