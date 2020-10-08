Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были ун...
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил вер...
Главная / Политика

Жена Шрёдера не выдержала вранья и клеветы Навального: "Не имеет ничего общего с демократией"

08 октября 2020, 19:30  •  78 • Политика
Жена Шрёдера обвинила Bild в клевете и травле после интервью Навального. "То, что устроила медиакорпорция Springer (владеет Bild) с моим мужем, не имеет ничего общего с демократией и свободой мнений, а скорее с клеветой и травлей", - заявила она.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что подаст в суд на газету Bild за интервью с Алексеем Навальным, в котором прозвучали оскорбления и клевета в адрес немецкого политика. Супруга экс-главы немецкого правительства также обвинила медиакорпорцию Springer, которая владеет газетой Bild, в травле и клевете на своего мужа.
В опубликованном газетой интервью Навальный заявил, что Шрёдер якобы получал "тайные платежи" от российских властей. Кроме того, российский оппозиционер напрямую оскорбил бывшего канцлера, сравнив его с домашним животным президента России. В ответ Шрёдер пообещал засудить издание за оскорбления и публикацию голословных обвинений, а также за то, что Bild не попытался связаться с ним, чтобы он мог лично дать ответ на все брошенные в него обвинения.
Супруга Шрёдера также глубоко оскорбилась публикацией Bild. Она напомнила, что родом из Южной Кореи, а Германия для неё вторая родина. В обеих странах провозглашена демократия, свобода слова и плюрализм мнений. Однако это не даёт права на оскорбления и клевету, отметила она.
"То, что устроила медиакорпорция Springer (владеет Bild) с моим мужем, не имеет ничего общего с демократией и свободой мнений, а скорее с клеветой и травлей", - написала жена Шрёдера на своей странице в Instagram.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
08 октября 2020, 01:10
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином больше не будет
08 октября 2020, 01:10
"Навальный способен наговорить на статью не только в России": Bild прилетел иск от Шрёдера
08 октября 2020, 01:10
Базу Азербайджана накрыло ракетно-артиллерийским огнём: Продвижение войск остановлено
08 октября 2020, 06:40
Не слушаете Лаврова, будете иметь дело с Шойгу. Глава Минобороны РФ созвонился с Ереваном и Баку
08 октября 2020, 03:00
Какие уроки вынес Запад из войны в Карабахе: "Время танков как боевой платформы прошло"
08 октября 2020, 01:10
"Лживая и тайная политика элиты": коронавирусные планы Собянина разоблачил Мардан
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 октября 2020, 01:10
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином...
08 октября 2020, 01:10
"Навальный способен наговорить на статью не только в России": Bild прилетел...
08 октября 2020, 04:50
Немцы попытались спасти русских от "урановых хвостов". Терпения полиции хва...
08 октября 2020, 01:10
Базу Азербайджана накрыло ракетно-артиллерийским огнём: Продвижение войск остановлено
08 октября 2020, 01:10
Гейтс указал на главный недостаток российской вакцины от COVID-19
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 октября 2020, 10:05
Карасёв предупредил, чем обернётся украинская роль прихвостня НАТО
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
03 октября 2020, 14:50
Скандал на западной Украине:Местные пенсионерки считают, что Украина напала на Россию, и готовы «звать Путина»
04 октября 2020, 17:25
Соловьёв показал "ответку" Зеленскому за дерзость с Лукашенко: Больше не Украина
02 октября 2020, 02:10
"Я даже не берусь спрашивать, зачем это Путину": Небензя прижал Навального в ООН
04 октября 2020, 21:05
76% "предателей"? Почему украинцы выбрали Путина
07 октября 2020, 11:25
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтожены ударом ВКС РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.