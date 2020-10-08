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Жена Шрёдера не выдержала вранья и клеветы Навального: "Не имеет ничего общего с демократией"
08 октября 2020, 19:30 • 78 • Политика
Жена Шрёдера обвинила Bild в клевете и травле после интервью Навального. "То, что устроила медиакорпорция Springer (владеет Bild) с моим мужем, не имеет ничего общего с демократией и свободой мнений, а скорее с клеветой и травлей", - заявила она.
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что подаст в суд на газету Bild за интервью с Алексеем Навальным, в котором прозвучали оскорбления и клевета в адрес немецкого политика. Супруга экс-главы немецкого правительства также обвинила медиакорпорцию Springer, которая владеет газетой Bild, в травле и клевете на своего мужа.
В опубликованном газетой интервью Навальный заявил, что Шрёдер якобы получал "тайные платежи" от российских властей. Кроме того, российский оппозиционер напрямую оскорбил бывшего канцлера, сравнив его с домашним животным президента России. В ответ Шрёдер пообещал засудить издание за оскорбления и публикацию голословных обвинений, а также за то, что Bild не попытался связаться с ним, чтобы он мог лично дать ответ на все брошенные в него обвинения.
Супруга Шрёдера также глубоко оскорбилась публикацией Bild. Она напомнила, что родом из Южной Кореи, а Германия для неё вторая родина. В обеих странах провозглашена демократия, свобода слова и плюрализм мнений. Однако это не даёт права на оскорбления и клевету, отметила она.
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