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Жена поставила на место Дональда Трампа во Флориде

04 февраля 2018, 23:39  •  170 • В мире
Мелания Трамп решила поставить мужа в неудобное положение перед фотокамерами.
Первая леди США Мелания Трамп в очередной раз решила поставить своего мужа в неловкое положение. В сети появилось видео, на котором она отказалась делать совместное фото с 45-м американским президентом.
Неприятный для Трампа конфуз произошел в аэропорту Палм-Бич в штате Флорида. После того как там приземлился Борт №1, президент США и его супруга согласно принятому в таких случаях протоколу должны были ненадолго остановиться у трапа, чтобы журналисты могли запечатлеть их на фотокамеру.
Первая леди США не стала делать ничего подобного. Более того, в ролике видно, что все весь свой краткий путь из самолета в автомашину Мелания Трамп старалась держаться подальше от мужа. Не дожидаясь президента США, она очень быстро спустилась вниз по трапу, прошла по ковровой дорожке и тут же скрылась в автомобиле. После этого сам Трамп вынужден был помахать фоторепортерам в гордом одиночестве.
Напомним, что это уже не первый случай, когда первая леди ставит своего мужа в неловкое положение перед фото- и видеокамерами. К примеру, большую известность получил случай, когда она отказалась взять Трампа за руку во время его визита в Италию и встречи с Папой Римским.

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