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Жена посла США всех запутала: обвинила CNN во вранье об отставке, но подтвердила "прощальное турне"

04 августа 2019, 03:39  •  48 • Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN, обвинив журналистов во вранье. Мол, отставка Хантсмана - это далекоидущие выводы из поста в соцсети. Впрочем, "прощальное турне" она, по сути, подтвердила.
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман назвала телеканал CNN непорядочным СМИ после публикации материала о переговорах президента России Владимира Путина и президента Дональда Трампа о смене Джона Хантсмана на другого дипломата. Имя кандидата на должность не называлось. Так вот, по версии супруги Хантсмана, весь репортаж CNN строился на фотографии из Instagram дипломата.
Мэри Кэй Хантсман заявляет, что отставка мужа - это выдумка журналистов. И никакого "прощального турне", о котором говорили авторы материала, не будет. В то же время она не отрицает, совсем скоро Джон Хантсман может сделать заявление об отъезде, но это не значит, что из публикаций в Сети следует делать "поспешные выводы". Словом, своим сообщением в личном Instagram Мэри Кэй Хантсман всех окончательно запутала.
Нового посла должны назначить в ближайшие месяцы, сообщали журналисты, впрочем, конкретная дата, естественно, не называлась. Более того, не упоминались ни имена кандидатов на должность, ни источников информации. А в Госдепе США - это американское внешнеполитическое ведомство - информацию оставили без комментариев.
Напомним, последняя телефонная беседа между Трампом и Путиным состоялась 31 июля. Тогда, судя по открытой информации пресс-службы, говорили о пожарах в Сибири. Дональд Трамп предложил России помощь, однако Владимир Путин, поблагодарив, отметил, что ситуация уже под контролем.

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