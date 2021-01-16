Жена Порошенко задекларировала десятки миллионов долларов наличными

Бывшая первая леди Марина Порошенко задекларировала почти 49 млн долларов США и 401 млн гривен наличными.Декларацию она подала как депутат Киевсовета в пятницу, 15 января.У Марины Порошенко практически нет полностью собственной недвижимости — все в совместной собственности с пятым президентом Украины Петром Порошенко — Jaguar XF 4.2 L V8 2008 года и квартира в Киеве на 80.66 квадратов. В то же время на нее оформлен дом в Петропавловском Бориспольского района на 343 квадратных метра.Также Порошенко перечислила ценное движимое имущество:► часы Hublot;► золотой браслет Cartier;► ювелирные наборы с бриллиантами и жемчугом от брендов Carrera y Carrera, Dior, Leo Pi33o, Damiani;► украшения, сделанные на заказ;► две шубы из черной норки от брендов Annabella и Rinoi;► кожушок из коричневого соболя марки Simonetta Revizza;► наделавшая шума крокодиловая розовая сумка Fendi;► аксессуары от Dior и Chanel (их стоимость указана как неизвестная, что может говорить о том, что это подарки).Отметим, что из членов семьи Порошенко указала в декларации только мужа. Детям пары уже больше 18 лет.