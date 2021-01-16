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Жена Порошенко задекларировала десятки миллионов долларов наличными
16 января 2021, 01:15 • 88 • Украина
Бывшая первая леди Марина Порошенко задекларировала почти 49 млн долларов США и 401 млн гривен наличными.
Декларацию она подала как депутат Киевсовета в пятницу, 15 января.
У Марины Порошенко практически нет полностью собственной недвижимости — все в совместной собственности с пятым президентом Украины Петром Порошенко — Jaguar XF 4.2 L V8 2008 года и квартира в Киеве на 80.66 квадратов. В то же время на нее оформлен дом в Петропавловском Бориспольского района на 343 квадратных метра.
Также Порошенко перечислила ценное движимое имущество:
► часы Hublot;
► золотой браслет Cartier;
► ювелирные наборы с бриллиантами и жемчугом от брендов Carrera y Carrera, Dior, Leo Pi33o, Damiani;
► украшения, сделанные на заказ;
► две шубы из черной норки от брендов Annabella и Rinoi;
► кожушок из коричневого соболя марки Simonetta Revizza;
► наделавшая шума крокодиловая розовая сумка Fendi;
► аксессуары от Dior и Chanel (их стоимость указана как неизвестная, что может говорить о том, что это подарки).
Отметим, что из членов семьи Порошенко указала в декларации только мужа. Детям пары уже больше 18 лет.
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