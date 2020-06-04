Жена Платошкина пропустила обыски: "Когда приехала, его уже забрали"

Жена лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина подтвердила задержание мужа, однако сама она пропустила обыски квартиры.

Меня в этот момент дома не было, я была за городом. Когда приехала, его уже забрали, - отметила она.

Как сообщает "Московский комсомолец", в четверг сотрудники Следственного комитета провели обыск в квартире лидера движения "За новый социализм", который подозревается в призывах к массовым беспорядкам. Сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютер, а также некоторую атрибутику. Сам Платошкин тоже был задержан.

Против политика возбуждено уголовное дело по статьям "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

Напомним, что в начале года Платошкин заявлял о том, что в сентябре в России якобы планируется провести досрочные президентские выборы. По словам директора Института политических исследований Сергея Маркова, лидер движения "За новый социализм" хочет стать "новой звездой левых сил".