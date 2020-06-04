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Жена Платошкина пропустила обыски: "Когда приехала, его уже забрали"

04 июня 2020, 23:55  •  125 • Политика
Жена лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина подтвердила задержание мужа Николая Платошкина, однако сама она пропустила обыски квартиры.
Жена лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина подтвердила задержание мужа, однако сама она пропустила обыски квартиры.
Меня в этот момент дома не было, я была за городом. Когда приехала, его уже забрали, - отметила она.
Как сообщает "Московский комсомолец", в четверг сотрудники Следственного комитета провели обыск в квартире лидера движения "За новый социализм", который подозревается в призывах к массовым беспорядкам. Сотрудники правоохранительных органов изъяли компьютер, а также некоторую атрибутику. Сам Платошкин тоже был задержан.
Против политика возбуждено уголовное дело по статьям "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".
Напомним, что в начале года Платошкин заявлял о том, что в сентябре в России якобы планируется провести досрочные президентские выборы. По словам директора Института политических исследований Сергея Маркова, лидер движения "За новый социализм" хочет стать "новой звездой левых сил".

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