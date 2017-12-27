Жена охранника Березовского: «Если до 31-го не выйду из камеры, вы меня больше не увидите!»

На прошлой неделе стало известно, что Украина вычеркнула из списка обмена пленными Дарью Макстикашеву — жену экс-охранника Березовского Сергея Соколова. По словам последнего, сотрудники ОБСЕ не реагируют на действия СБУ.

— Новости такие: СБУшники очередной раз вычеркнули Дашу из списка по обмену военнопленных и политзаключенных. ОБСЕшникам просто плевать, — говорит о ситуации муж задержанной Сергей Соколов. — Они даже не пытаются как-то решить ситуацию и урезонить СБУ. — С Дашей все. К сожалению. Мы ее больше не увидим. Обмен будет 27-го. Но Даши в списках нет. Даша написала мне письмо: «Я знаю, что ты на пределе, как и я, но ты прости, если до 31 я не выйду, можешь ничего больше не делать, прости. Вы меня больше не увидите. Я правда больше не могу. Прости меня, пожалуйста».

Задержанная властями Украины Дарья Мастикашева уже не надеется вернуться домой

Напомним: жена Сергея Соколова Дарья Мастикашева ‪15 августа‬ была задержана сотрудниками СБУ в Днепродзержинске. Мастикашеву обвинили в госизмене и работе на российские спецслужбы.

Бывший охранник покойного олигарха Бориса Березовского подозревает, что арест Дарьи связан с его расследованием в отношении Днепропетровской ОПГ.

СПРАВКА «КП»

Сергей Соколов в 90-е годы возглавлял агентство «Атолл», которое находилось в ведомстве олигарха Бориса Березовского. Позже агентство переименовали в Федеральный информационный центр «Аналитика и безопасность». Сейчас им руководит Руслан Мильченко, проработавший не один год в правоохранительных органах. В команде отставные офицеры из спецслужб, бывшие военные.