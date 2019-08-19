Жена Нетаньяху в Киеве выбросила гостевой каравай, а по пути на Украину поругалась с пилотом

Секрет еврейского счастья оказался Киеву не по зубам. Впервые за 20 лет израильский премьер полетел на Украину. Но не успел самолет Биньямина Нетаньяху приземлиться на Украине, как уже разгорелся скандал. Супруга премьера Сара возмутилась, что при посадке в самолет капитан воздушного судна авиакомпании «Эль Аль» не поприветствовал ее по громкой связи. Тогда жена Нетаньяху попыталась пробиться в кабину пилотов. Наверно, хотела преподать им урок этики. Но женщину туда не пустили.

Хотя журналисты уверяют: Сарра могла просто не расслышать приветствие от пилота. Ведь уже во время полета капитан судна вышел в салон со словами:

"Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита".

Заметьте, имя самого премьера он не произнес. Сотрудники правительственного протокола успокоили прессу: «Речь шла о недопонимании и конфликт быстро улажен».

Но на этом громы и молнии над Украиной не закончились. Супруги Нетаньяху сошли по трапу самолета в Киеве. Их встретили три украинские красавицы с караваем хлеба и солью. Премьер Израиля отломил кусочек, обмакнул его в соль. Откусил. Потом передал ломтик жене. И та… бросила его на пол. Да, не удалась хлебная дипломатия по-украински.

И это только начало их официального визита в Киев. А теперь представьте, когда президент Владимир Зеленский повезет чету Нетаньяху по проспекту Бандеры и Шухевича. Что он им расскажет про этих «героев незалежной»? Не застрянет ли тогда у гостей из Израиля кусочек хлеба в горле?

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