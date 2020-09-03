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Жена Навального заявила о "государственных террористах": В ход пошли "рафаэлки"
03 сентября 2020, 18:00 • 134 • Политика
Жена Навального Юлия заявила о "государственных террористах". В заявлении она также упомянула и "рафаэлку".
В частности, жена блогера в своём аккаунте Instagram заявила о том, что Навальный "обязательно поправится, и мы снова будем смеяться над ним и ныть всей семьей, что не хотим фотографироваться для его "Инстаграма" тысячу раз в день".
При этом вторая часть её сообщения уже содержала неприкрытые обвинения и провокативное обращение.
По словам Навальной, "государственные террористы так и останутся со своим "Новичком", заедая его "рафаэлкой".
Очевидно "рафаэлкой" Навальная напомнила слова главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, которая ранее высказала предположение о гипогликемии у Навального. Тогда Симоньян предположила, что у блогера может быть резкое падение уровня сахара в крови. Редактор RT призналась, что сама страдает от гипогликемии, поэтому все симптомы, наблюдаемые у Навального, кажутся ей знакомыми. Это и обильное потовыделение, и сильная дрожь, и слабость, и потеря сознания. Единственным средством, которое может спасти в данных обстоятельствах, это сладкое - например, "рафаэлка", которую журналистка носит с собой.
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