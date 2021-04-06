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Жена Навального вознегодовала из-за письма от "Начальника": "Вы ж даже конфеты заключённым раздаёте"

06 апреля 2021, 19:50  •  108 • Политика
Юлия Навальная опубликовала хамский ответ на письмо начальника тюрьмы, где сидит её муж, с просьбой предоставить паспорт супруга. "Ой, а знаете, наверное, я зря на вас клевещу. Вы ж даже конфеты заключённым раздаёте. Вернее, подкладываете. В карманы", - пишет в соцсетях Навальная.
Юлия Навальная, жена Алексея Навального, переняла привычку мужа публиковать в Сети хамские сообщения в адрес органов власти. Во вторник, 6 апреля, она разместила в Instagram свой "ответ" на письмо начальника колонии ИК-2 во Владимирской области, в которой отбывает наказание её супруг.
В письме, о котором идёт речь, начальник тюрьмы просит предоставить паспорт Навального. Без этого документа в личном деле заключённый не может быть госпитализирован в больницу, распоряжаться имуществом и прочее. Также без паспорта невозможно рассмотрение вопроса о досрочном освобождении арестанта.
Однако вместо нормального ответа Юлия Навальная зачем-то начала глумиться сначала над должностью начальника тюрьмы, а затем и над самой просьбой предоставить паспорт её мужа. При этом супруга "юриста" демонстрирует полное незнание того, как работает система уголовного наказания в России.
Ой, а знаете, наверное, я зря на вас клевещу. Вы ж даже конфеты заключённым раздаёте. Вернее, подкладываете. В карманы,
- кривляется Навальная в соцсети.
Напомним, что раньше подобная манера поведения была характерна только для Алексея Навального. Однако после попадания в тюрьму он лишился прямого доступа к соцсетям. Зато его супруга после нескольких полётов в Германию вдруг научилась писать в точности, как её муж.

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