Жена Навального вознегодовала из-за письма от "Начальника": "Вы ж даже конфеты заключённым раздаёте"

Юлия Навальная опубликовала хамский ответ на письмо начальника тюрьмы, где сидит её муж, с просьбой предоставить паспорт супруга. "Ой, а знаете, наверное, я зря на вас клевещу. Вы ж даже конфеты заключённым раздаёте. Вернее, подкладываете. В карманы", - пишет в соцсетях Навальная.

Юлия Навальная, жена Алексея Навального, переняла привычку мужа публиковать в Сети хамские сообщения в адрес органов власти. Во вторник, 6 апреля, она разместила в Instagram свой "ответ" на письмо начальника колонии ИК-2 во Владимирской области, в которой отбывает наказание её супруг.

В письме, о котором идёт речь, начальник тюрьмы просит предоставить паспорт Навального. Без этого документа в личном деле заключённый не может быть госпитализирован в больницу, распоряжаться имуществом и прочее. Также без паспорта невозможно рассмотрение вопроса о досрочном освобождении арестанта.

Однако вместо нормального ответа Юлия Навальная зачем-то начала глумиться сначала над должностью начальника тюрьмы, а затем и над самой просьбой предоставить паспорт её мужа. При этом супруга "юриста" демонстрирует полное незнание того, как работает система уголовного наказания в России.

Ой, а знаете, наверное, я зря на вас клевещу. Вы ж даже конфеты заключённым раздаёте. Вернее, подкладываете. В карманы,

- кривляется Навальная в соцсети.

Напомним, что раньше подобная манера поведения была характерна только для Алексея Навального. Однако после попадания в тюрьму он лишился прямого доступа к соцсетям. Зато его супруга после нескольких полётов в Германию вдруг научилась писать в точности, как её муж.