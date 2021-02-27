Жена Навального устроила "прятки" на акции памяти Бориса Немцова

В центре Москвы проходит акция памяти Бориса Немцова. На ней засветилась и жена Навального. Она делала вид, что не хочет привлекать к себе внимание, и прятала лицо.

Юлия Навальная пришла на акцию памяти Бориса Немцова в Москве. Пряча лицо от камер журналистов, жена блогера заявила, что у неё нет никакой информации о том, где сейчас находится её муж.

На кадрах видно, как супруга Навального скрывает своё лицо за капюшоном и медицинской маской и старается спрятаться от камер журналистов. На все вопросы о муже она ответила, что ничего не знает.

У меня нет никакой информации,

- сказала Юлия Навальная.

Всем своим видом супруга Навального показывает, что якобы не хочет привлечения внимания к своей персоне. Однако тогда непонятно, зачем она пришла на явно публичную акцию, на которой заранее предполагалось прсутствие представителей многочисленных СМИ.

Напомним, по данным СМИ, Алексей Навальный был этапирован в колонию во Владимирской области. Однако по этому поводу поступают противоречивые сведения.