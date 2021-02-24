Жена Медведчука пригрозила Зеленскому «гибелью от меча» • 158 • Украина На Украине активно обсуждают новость о том, что супруга опального Виктора Медведчука, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», также решила идти в политику. По мнению экспертов, при удачном стечении обстоятельств она смогла бы заменить на политической сцене страны лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко, ныне практически вышедшую в тираж, передает корреспондент ФАН из Киева. На прошедшей неделе СНБО Украины по представлению президента Владимира Зеленского ввел санкции против физических и юридических лиц, в числе которых оказались лидер «ОПЗЖ» Медведчук и его жена Оксана Марченко. Их счета оказались заморожены, а на все их активы в стране был наложен арест. Впрочем, по словам соратников, Медведчук заранее готовился к такому раскладу (с 2014-го он уже находится под санкциями США), так что его семья не осталась из-за санкций на улице без единой копейки. Тем не менее Оксане Марченко, которая уже много лет замужем за Медведчуком, пришлось пожертвовать телекарьерой из-за политических убеждений мужа. На пике своей популярности харизматичная красавица-ведущая стала одной из культовых фигур украинского телевидения благодаря ведению развлекательных передач и талант-шоу, вроде «Х-фактор» и «Украина имеет таланты!». Однако после 2014-го целый ряд телеканалов под давлением радикальных националистов и официальных властей вынужденно разорвал с ней контракты. После того, как Совбез Украины без каких-либо законных причин поставил ее с мужем фактически вне закона, Марченко заявила, что решила идти в политику. По ее словам, она решила вступить в ОПЗЖ, чтобы уже «политическим оружием» защищаться против незаконных нападок власти. По этому поводу она записала ролик-обращение в YouTube, прокомментировав введенные президентом Зеленским санкции против нее. Марченко напомнила, что в начале «нулевых» Зеленский со своей командой приходил домой к Медведчуку, попросив трудоустроить их коллектив хоть на какой-нибудь канал. Тогда супруги им помогли, устроив на популярный «1+1». «Нынешнее решение гаранта — неконституционное, репрессивное и глупое. С каждой новой своей подписью под беззаконными документами вы забиваете очередной гвоздь в свой убогий политический гроб, — заявила она в адрес Зеленского. — Мой муж — политический деятель, которого вы так панически боитесь, и правильно делаете. До вчерашнего дня я была только женой и матерью его детей. Но вы, сами того не понимая, заставили меня взять политическое оружие, чтобы встать рядом с мужем и идти к нашей общей цели. Я никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. Своей главной задачей я вижу защиту украинцев от «зеленого» произвола и беззакония. Поднявший меч от меча и погибнет». Как заявил журналистам в Киеве политический эксперт Михаил Чаплыга, в обозримом будущем Оксана Марченко имеет все шансы стать звездой украинской политики. «Ситуация с Марченко — очень поучительная для тех, кто верит в магию простых «зеленых» решений. Ну не смог Зеленский играть в шахматы, поэтому решил поиграть «в чапаева». Это магия простых решений — ударил по фигуре Медведчука, а в ответ получил новую фигуру на доске, которая по своему потенциалу в политике может стать очень весомой, — прогнозирует политтехнолог. — У Марченко нет собственного антирейтинга, плюс — она хороший оратор и женщина, что весьма важно. То, что она под неконституционными санкциями власти, делает ее единственным реальным политическим оппонентом режима Зеленского-Порошенко. Это однозначно будет играть ей в плюс». По мнению Чаплыги, воевать с Оксаной Марченко Банковой будет даже труднее, чем с Медведчуком. «Воевать с женщиной Зеленскому будет намного труднее, чем с ее мужем. Можно сколько угодно заниматься репрессиями, орать соотечественникам «Чемодан, вокзал, Россия!» и призывать к гражданскому противостоянию. Но это не отменяет того факта, что как минимум треть украинцев поддерживает тех, на кого обрушился град санкций, — заявил политолог. — Можно хоть десять «форумов» провести, рассказывая о своих подвигах и правоте своих решений. Но в глазах тех, кто поддерживает пострадавших от волюнтаризма, Оксана будет Жанной д’Арк. Женщиной, по которой ударил слабый и бесноватый король, которая вынуждена была встать на защиту своей чести. Это просто шикарный старт для карьеры политика». Чаплыга уверен, что санкции Зеленского в адрес Медведчука и Марченко навредят в первую очередь ему же самому. «Просчитывали ли на Банковой такой вариант? Скорее всего, нет. Но магия простых решений всегда приводит своих адептов к трагедиям. Причем избиратели [Петра] Порошенко все равно не будут голосовать за Зеленского, несмотря ни на какие санкции в адрес Медведчука. И разочарование от этого способно подвигнуть президента на новые ошибки. Этот шаг не добавит ему много очков и в глазах «непримиримой» либерал-националистической публики, — указал Чаплыга. — Но главное — уже совсем скоро станет понятно, что «игра в чапаева» на шахматной доске в первую очередь разрушает саму доску. Но это все стороны осознают чуть позже когда доска треснет». Политический обозреватель Ирина Гаврилова заявила журналистам, что супруга Медведчука станет отличной заменой «газовой принцессе» Юлии Тимошенко. «Похоже, украинская оппозиция сделала «ход королевой» — Оксана Марченко идет в большую политику. Она вполне способна заменить Юлию Тимошенко. «Железная Юля» целых два десятилетия сохраняла за собой «женскую нишу» в политике, но теперь она явно вышла в тираж. И теперь этот политический пьедестал может занять жена Медведчука», — заявила Гаврилова. По ее мнению, ход с презентацией Марченко в новой роли — весьма нетривиальный, ведь многие эксперты думали, что теперь ОПЗЖ будет возиться с импичментом президенту и многочисленными судами, но они «пошли в обход». «Украина — страна матриархальная, женщин в ней больше, чем мужчин. Более того — женщины активнее голосуют, ведут себя в бизнесе и так далее. Надо признать, что ОПЗЖ всех «сделала», презентовав «новую Жанну д'Арк», — подчеркнула политолог. — На этом образе многие пытались играть в украинской политике — начиная от «сбитой летчицы» Надежды Савченко и заканчивая «слугой народа» Ириной Верещук. Такие политические партии, как «Евросолидарность» и «Слуга народа», пытались захватить «женское поле» и вырастить сильного лидера-женщину. Но и Марина Порошенко, и Ирина Верещук, и Маруся Звиробой оказались местечковыми «берегинями» и не смогли выйти на общенациональный уровень. А у Марченко это получится легко и естественно, ведь украинцы ее давно и хорошо знают. Она имеет опыт работы в шоу-бизнесе и журналистике, узнаваема в СМИ, в политикуме и в обществе, у нее есть сила и харизма. Украинские СМИ уже пишут, что только у Марченко в ОПЗЖ оказались «стальные яйца». Такой образ явно привлечет домохозяек, студенток и активных деловых женщин. «Обиженных властью» на Украине любят и сочувствуют им, отдавая им голоса». Украинские разработчики вооружений шарахаются от «Нэньки» – военный эксперт По словам эксперта, реальным политическим противником режима Зеленского Оксану Марченко делает то, что против нее власть ввела противозаконные санкции. «Это дает жене Медведчука и их политсиле огромный дополнительный бонус. К тому же с ней крайне трудно бороться, ведь «война с женщиной», если Банковая пойдет на это, сразу же обрушит рейтинг президента, — уверена Гаврилова. — С таким потенциалом вполне можно идти на выборы — хоть парламентские, хоть президентские. О том, что ОПЗЖ с Оксаной попали в точку, говорит и нервная реакция офиса президента. Главный политтехнолог Зеленского Михаил Подоляк уже назвал семью Медведчуков «чужеродной для Украины» и посоветовал им убираться из страны. Так в свое время [Виктор] Янукович пытался «выслать» из Украины Юлию Тимошенко, а когда не вышло — ее посадили. Нынешней власти стоит изучить опыт предшественников, чтобы потом не позориться, «прессуя» в соцсетях Оксану Марченко». Автор: Василий Таран из Киева специально для ФАН Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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