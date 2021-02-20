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Жена Медведчука идёт в политику
20 февраля 2021, 19:30 • 87 • Украина
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Оксана Марченко вступает в партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», и начинает активную политическую деятельность. Об этом известная телеведущая заявила сегодня, разместив соответствующий ролик на своём канале в YouTube.
«Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась идти в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию «Оппозиционная платформа - За жизнь», где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от зеленого произвола и беззакония», - говорит она в ролике.
Оксана Марченко рассказала о том, как в 2003 году Владимир Зеленский – тогда ещё простой комик – вместе со своей командой приезжали в гости к ней, чтобы попросить о помощи в трудоустройстве. Марченко утверждает, что «была гостеприимна и помогла», после чего «Квартал 95» получил работу на телеканале «1+1».
Себя и своего мужа Виктора Медведчука она называет «законопослушными гражданами» и «будущим Украины».
Также Оксана Марченко уточнила, что санкции не смогут помешать работе её благотворительного фонда.
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Напомним, 19 февраля, решением СНБО были введены санкции против Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также Тараса Козака и его гражданской супруги. Трёхлетние санкции были наложены на всё имущество и активы супругов.
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