Жена Медведчука идёт в политику

[/centerОксана Марченко вступает в партию «Оппозиционная платформа – За жизнь», и начинает активную политическую деятельность. Об этом известная телеведущая заявила сегодня, разместив соответствующий ролик на своём канале в YouTube.«Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась идти в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию «Оппозиционная платформа - За жизнь», где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от зеленого произвола и беззакония», - говорит она в ролике.Оксана Марченко рассказала о том, как в 2003 году Владимир Зеленский – тогда ещё простой комик – вместе со своей командой приезжали в гости к ней, чтобы попросить о помощи в трудоустройстве. Марченко утверждает, что «была гостеприимна и помогла», после чего «Квартал 95» получил работу на телеканале «1+1».Себя и своего мужа Виктора Медведчука она называет «законопослушными гражданами» и «будущим Украины».Также Оксана Марченко уточнила, что санкции не смогут помешать работе её благотворительного фонда.[center]