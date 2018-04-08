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Жена матроса с сейнера «Норд»: «Если бы не дети, я бы уже на границе дежурила, Пашу встречала»

08 апреля 2018, 18:09  •  17 • В России

«Вдесятером пришли, вдесятером и уйдем» - экипаж сейнера «Норд» не хотел бросать своего капитана в беде. Напомним, что 25 марта украинские пограничники задержали российский сейнер «Норд»,занимавшийся выловом тюльки, в нейтральных водах Азовского моря. С четверга Владимира Горбенко томился в херсонском ИВС. Уже в пятницу 9 членов его команды судили в Мариуполе, а Горбенко — в Херсоне. По решению тамошнего городского суда его арестовали до 31 мая за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию»

Заседание затянулось до самого вечера пятницы. В конце судья сказал, что Горбенко могут отпустить под залог. Адвокаты готовы были внести всю сумму — 35 тысяч гривен (78 тысяч рублей. - Ред.) сумму, но рабочий день в казначействе, где должны были подтвердить, что деньги пришли, к этому времени закончился.

Горбенко, который уже перенес два гипертонических криза, останется в СИЗО до вторника, потому что понедельник после Пасхи — выходной день в Украине.

- Перевод сделают после праздников, и во вторник его выпустят под залог. Границу муж не может пересечь, ждать суда будет на Украине. - говорит жена капитана Мария. – Володя в изоляторе, с ночи на пятницу связи с ним нет. Если во вторник его отпустят, возможно, остановится у родни в Мелитополе. Если не выпустят из города, то в Херсоне снимут гостиницу. В украинских новостях показывают, что Украина оплачивает нашим морякам адвокатов, питание, проживание. Абсолютная ложь. Все это нам предоставляет администрация республики Крым. Деньги, которые внесли адвокаты – залог в 78 тысяч – тоже перечислили крымские власти.

Еще в пятницу на суде Владимир Горбенко заявил: он против того, чтобы залог платила семья. Его зарплата - около 60 тысяч в сезон, жена не работает, трое детей, младшей дочке всего два годика. И те 100 тысяч материальной поддержки, которые семьям рыбаков перечислили власти, им сейчас крайне необходимы.

- За залог я не вносила ни копейки, - заверила Мария. - Те 100 тысяч так и лежат у меня на карточке.

Павел и Надежда Чмыхаловы.Фото: СОЦСЕТИ

СТОП, МАШИНЫ!

По украинским законам капитану «Норда» грозит до 5 лет тюрьмы. С членами команды обошлись не так строго. Их суд оштрафовал на 3000-3400 гривен (6600 – 7500 рублей) за незаконное пересечение границы. Рыбакам разрешили вернуться домой, несмотря на то, что во вторник они должны явиться в СБУ для дачи показаний по делу своего капитана.

Вечером в субботы они в сопровождении российских дипломатов и адвокатов прибыли на пограничный пункт Гоптовка под Харьковом. Не ближний путь для возращения в Керчь, прямо скажем. Но почему моряки оказались именно там, неизвестно.

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В украинской погранслужбе заявили, что представители генконсульства РФ пытались вывезти экипаж, используя дипломатический иммунитет. Для незалежной крымские моряки – граждане Украны, а значит должны предъявить паспорта с трезубом. Однако у экипажа оказалось лишь разрешение на выезд в Россию.

«РЕБЯТА ИЗМОТАНЫ»

- С восьми вечера до пяти утра ребята стояли на границе, - рассказал директор рыбколхоза Сергей Лесков. – В итоге пограничники решили, что в воскресенье проводят их в сопровождении своих машин до перехода Чонгар (на границе с Крымом. - Ред.), где передадут на российскую сторону. Рано утром мои сотрудники приехали в харьковскую гостиницу. В семь утра прислали мне эсэмэску: «Поспим пару часиков и в путь». От Харькова до Чонгара 500 километров, до Керчи – еще триста, плюс время на границе. В лучшем случае рано утром в понедельник ребята доберутся до дома.

Дома, в Керчи, рыбаков ждут родные. Они не находят себе места из-за переживаний.

- Ребята ехали на границу в приподнятом настроении, рвались домой. Но после того, как всю ночь проторчали там бестолку и в итоге развернулись обратно, конечно, приуныли, - призналась «Комсомолке» Надежда Чмыхалова, жена матроса. – Они измотаны вконец. Да и мы тут устали от неизвестности. Думала, вот-вот, еще немножко и увижу мужа. Сыновья – им шесть и десять лет – заждались папку. Если бы не дети, я бы уже на границе дежурила, Пашу встречала. Все равно ни сна, ни отдыха…

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Украина грубо нарушает свободу судоходства в Азовском море»

Управляющий партнер адвокатского бюро Санкт-Петербурга «Инмарин» Кирилл Маслов считает, что возвращение сейнера «Норд» в Россию может растянуться на несколько лет.

- Задержание судна «Норд» - это ничто иное, как неправомерный акт, имеющий признаки пиратства, задержание произошло в зоне, которая в соответствии с решениями Российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море определена для лова рыбы, а у судна имелись все необходимы судовые документы для ведения данного вида деятельности.

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Действуя подобным образом, Украина основывается исключительно на своих внутренних нормах о режиме «оккупированных территорий», которые пытается применить вне своей юрисдикции. Таким образом украинская стороны нарушает двусторонние соглашения и право собственности судовладельца и свободу судоходства в Азовском море.

- Если Украина не вернет сейнер, возможно через международные инстанции оспорить это решение?

- Конечно. Конвенция ООН по морскому праву предусматривает возможность разрешения спора о статусе замкнутых или полузамкнутых морей, к которым относятся воды Азовского моря и Керченского пролива Международным трибуналом по морскому праву.

Но уникальность статуса этих территорий и двусторонние соглашения России и Украины по ним говорят о том, что споры должны разрешаться ими путем соглашений и переговоров. Если в разрешение этого спора по внутренним водам вмешается международная инстанция, то представляется, что решение не будет таким выгодным для обеих стран, особенно если придется говорить о статусе Керченского пролива, как международного пролива.

- Сколько длятся подобные тяжбы?

- Это может растянутся на годы.

- Если Россия подаст иск к украинской стороне, велика ли вероятность, что международный трибунал встанет на сторону нашей страны?

- Россия в вопросе статуса Азовского моря и Керченского пролива соблюдала и соблюдает все свои обязательства в рамках двухсторонних договоренностей и конвенции ООН по морскому праву. О каких сомнениях может идти речь?

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