Жена Кулебы не пускает Украину в НАТО

На первый взгляд, для такой «демократически развитой» страны, как Украина, открыты все двери. Только вот вступить в Европейский Союз и НАТО Украине мешает небольшой недостаток – ее двойственный имидж, который она заработала недостаточным уровнем борьбы с коррупцией внутри страны. Западные страны настаивают на ужесточении антикоррупционных мер в Украине, поскольку клеймо «коррумпированной олигархической страны» становится серьезным препятствием для вступления в западные блоки.Высокий уровень коррупции — главная преграда развития Украины.Поддержка Евросоюзом борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти в Украине малоэффективна. К такому выводу пришла Европейская счетная палата (European Court of Auditors, ECA). В своем аудите она сосредоточилась на высокоуровневой или же крупной коррупции. Под ней аудиторы понимают злоупотребление властью на высоком уровне, от которой выгоду получает небольшая группа людей, тогда как всему обществу это наносит серьезный и масштабный вред.Кроме того, президент США Джо Байден, во время своего первого саммита НАТО, так же дал понять, что любые шаги Украины в эту организацию остаются замороженными. Он прямо заявил, что сегодня вопрос присоединения Киева к Альянсу не обсуждается и напомнил о необходимости соответствовать критериям, включая очищение от коррупции.Так почему же украинскую коррупцию не смог победить ни антиолигархический закон, ни реестр национальных публичных деятелей Украины, ни «Центр противодействия коррупции»?Оответ прост: «Рыба гниет с головы». Конечно же, для красивой картинки по телевизору просто необходимы мистические победы над олигархами, однако начинать нужно с себя, господин Зеленский, а также со своего окружения.И для начала, можно обратить внимание на чету Кулеб, которые нигде кроме государственной службы не работали. По их более чем скромной декларации о доходах, Дмитрию Кулебе принадлежат квартиры в Киеве, площадью 50 и 100 м2, а также автомобиль Пежо-206 2002 года выпуска.Никаких других автомобилей, согласно декларации, ни у него, ни у его жены нет.Евгения Кулеба – депутат Киевского городского совета 9 созыва, член фракции «Слуга народа». Автор крылатой фразы: «Киев – це секси».Вопреки налоговым документам, живет Евгения совсем не скромно. Ее фетиш – сумки. В коллекции супруги главы МИД есть экземпляры стоимостью более 5000 €.Автомобиль Кулеба выбрала соответствующий. Цены на новенький Tesla model S начинаются от 160000 €.Дорогие украинцы! Предлагаем вам следить за новыми приобретениями госпожи Кулебы в ее официальном Facebook аккаунте, ведь только там вы сможете увидеть сумку, ценой в 278 ваших пенсий.Уровень жизни украинских чиновников говорит о том, что членство Украины в НАТО и ЕС в ближайшей перспективе не предвидится, ведь это только слова для народа, а «самим им оно и не НАДО».