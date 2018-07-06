Жена и дочь Бабченко знали об инсценировке его убийства

Ольга Бабченко в интервью израильскому интернет-изданию призналась, что об организации «псевдоубийства» узнала на следующий день после того, как ее мужа Аркадия поставили перед фактом. На скорую руку промыли мозги и 11-летней дочке Кате. «Ей сказали, что папа суперагент. Он ловит преступников, - раскрыла секретные методы работы СБУ «вдова» нового попа Гапона, - И пусть все будут думать, что он умер, но вскоре он оживет».

За несколько дней до «покушения» героический муж признался верной жене, что «надо поймать гадов», которые покушаются не только на его бесценную жизнь, но и на здоровье других борцов за свободу и независимость, что держат оборону в городе на Днепре.

Контрразведчики рассказали однодневной «безутешной вдове», что именно ей предстоит найти расстрелянное клюквой в спину тело ее любимого Джеймса Бонда и порыдать над целлюлитным гераклом какое-то время. Ольга понимала, что многие потом сочтут ее циничной стервой, но ее убедили, что искусство постмаразма требует жертв.

Оказалось, что круг посвященных в инсценировку не слишком ограничивали. О любительской постановке знали, кроме жены и дочки, также матери и жертвы, и его жены. Ведали, что творят, и сотрудники скорой помощи и морга. Были в теме и ряд чинов в полиции, не говоря уже о толпе «спилбергов» из СБУ. Какая выдержка — знали, но, давясь от смеха, на сутки запаяли уста клеем «Момент»!

«Налили крови на спину, в рот, в нос, учили падать. Закончили грим и инструктаж и ушли», - рассказала Бабченко о парочке «гримеров» из контрразведки. Майка Аркаши была заранее простреляна на стрельбище. А подтянувшийся «киллер»-АТОшник пожелал жертве «доброго здоровьичка» и, разбросав гильзы, смылся. Приехавшие как на пожар копы «труп не трогали».

Ольга плакала вместе с друзьями, которые горевали всерьез и ломились к квартиру с соболезнованиями. Говорит, чуть с ума не сошла.

После воскрешения главы семейства все они живут на круглосуточно охраняемой территории, изредка общаясь с близкими по видеосвязи.

А однокашники 11-летней Кати, славшие ей горькие СМСки, по словам ее мамы, на нее не в обиде. Ведь мелкая Бабченко по крупному участвовала в неподражаемой спецоперации окологосударственной важности...

И ведь «жена-вдова» всерьез считает, что «шапито» с простуженным мужем разыграли не зря...