Жена Гордона сокрушается: Россия всегда опережала нас в Крыму!

Даже до 2014 года Украина, контролируя Крым, не смогла переиграть там Россию.Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила ведущая Олеся Бацман, супруга украинского пропагандиста Дмитрия Гордона.«Все годы независимости Украина, украинская власть не обращала внимания на Крым, она закрывала глаза на то, что все годы независимости Россия продолжала считать Крым своей территорией. Не просто продолжала считать – она делала для этого все. Она накачивала огромными ресурсами Крым…Только на газеты и телевидение местное одного Севастополя ежегодно Россия тратила 350 тысяч долларов тогда. Она заселила Крым своими военными и своими спецслужбистами, она проводила культурную политику абсолютной русификации, и там ни украинского языка, ни украинской культуры, ни украинских артистов не было слышно. Это как-то всех устраивало.Она туда вкладывала деньги для того, чтобы делать какие-то культурные, развлекательные проекты и даже тот факт, что такая маленькая деталь – из Симферополя поезд отходил в столицу, в Киев, не с первого пути, а нужно было пройти через несколько путей, а поезд отходил в Москву с первого пути. Ну в какой стране в столицу поезд отходит не с первого пути? И это есть правда», – заявила Бацман.