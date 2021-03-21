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Жена Гордона призналась: Украина не смогла переиграть Россию
21 марта 2021, 03:15 • 95 • Политика
Крым даже под контролем Украины оставался российским, признала жена украинского журналиста-провокатора Дмитрия Гордона. "Украина, контролируя Крым, не смогла переиграть там Россию", - заявила она в украинском эфире.
До 2014 года Украина, даже контролируя Крым, не смогла переиграть там Россию. Об этом заявила Олеся Бацман, жена скандального украинского журналиста и телеведущего Дмитрия Гордона.
По её словам, Украина долгие годы не обращала никакого внимания на Крым, в то время как Россия продолжала считать полуостров своим и вкладывала в его развитие деньги. Бацман утверждает, что Москва ежегодно тратила 350 тысяч долларов только на СМИ и телевидение Севастополя.
- заявила жена Гордона в эфире телеканала "Украина-24".
Также она обратила внимание на то, что поезд из Симферополя в Киев уходил не с первого пути, а поезд в Москву - с первого. По мнению Бацман, такая ситуация является недопустимой.
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