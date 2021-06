Жена Байдена покрутилась перед журналистами - видео

Супруга президента США Джилл Байден объяснила, почему на ее пиджаке на спине было написано LOVE (Любовь).

Первая леди США вместе с супругом принимает участие во встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Супруга Байдена на вопрос журналистов пояснила:

Сам Байден в ходе встречи с Джонсоном успел пошутить, что не хочет возвращаться в США. Байден намерен обсудить с Джонсоном проблемы Brexit и мирное соглашение с Северной Ирландией.

Напомним, ранее Байден вызвал неудовольствие британских военных своей речью.

First lady Jill Biden sported a coat emblazoned with LOVE, which many are interpreting as a not-so-suble dig at her predecessor, Melania Trump. pic.twitter.com/l9hRS2ICFK