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Жена Байдена покрутилась перед журналистами - видео

10 июня 2021, 22:00  •  90 • Политика
Супруга президента США Джилл Байден поразила британцев надписью на пиджаке.
Супруга президента США Джилл Байден объяснила, почему на ее пиджаке на спине было написано LOVE (Любовь).
Первая леди США вместе с супругом принимает участие во встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
Супруга Байдена на вопрос журналистов пояснила:
Мы привезли с собой любовь из Америки
Сам Байден в ходе встречи с Джонсоном успел пошутить, что не хочет возвращаться в США. Байден намерен обсудить с Джонсоном проблемы Brexit и мирное соглашение с Северной Ирландией.
Напомним, ранее Байден вызвал неудовольствие британских военных своей речью.
First lady Jill Biden sported a coat emblazoned with LOVE, which many are interpreting as a not-so-suble dig at her predecessor, Melania Trump. pic.twitter.com/l9hRS2ICFK
— HuffPost (@HuffPost) June 10, 2021

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