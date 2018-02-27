Жемчужина Африки. Разграбление Конго в обстановке хаоса

Ситуация в Демократической Республике Конго (ДРК) продолжает ухудшаться. Власти страны уже второй год не могут провести выборы. Значительная часть страны неподконтрольна правительству, здесь действуют многочисленные местные и иностранные вооружённые группы, терроризирующие население и, самое главное, обеспечивающие разграбление природных ресурсов. Этот последний фактор объясняет многое из происходящего в Конго в последние столетия.

Конго – уникальное государство. Его недра содержат практически всю таблицу Менделеева. Богатство ассортимента полезных ископаемых сопровождается ещё наличием уникальных металлов, среди которых олово, тантал, вольфрам. Особое стратегическое значение Конго создают запасы цветных и редких металлов, без которых технологически невозможен выпуск авиационных двигателей бомбардировщиков дальней авиации. Зависимость, например, военно-промышленного комплекса США от импорта тантала из Конго превышает 50%, а по кобальту – 75%.

Не случайно раздел Африки начался именно с Конго – на Берлинской конференции 1884 года. Не случайно войска ООН впервые выступили в 1960 году как агрессоры в Конго. Не случайно и сейчас вооружённый конфликт в Конго выглядит как нечто естественное, к чему уже привыкли и без чего вроде не обойтись…

Среди местных вооружённых группировок, ведущих борьбу с правительством, следует выделить группу «Ньятура» и целый конгломерат фракций «Майи-майи», которые нападают на Вооружённые силы ДРК. Что касается зарубежных группировок, то они фактически контролируют весь восток Конго. В целом на территории ДРК действует как минимум десяток крупных и сотни мелких вооружённых группировок разного толка. Так, Демократические силы освобождения Руанды (ДСОР), действующие на востоке страны с 2000 года, представляют армию, выдавленную за границу в результате захвата власти в Руанде. И вряд ли победить эту армию будет легко: за ней стоят сотни тысяч людей, которые были вынуждены бежать от геноцида в Руанде после захвата власти там нынешним правителем страны П. Кагаме. Поэтому на территорию ДРК регулярно вторгаются войска Руанды, которые пытаются ликвидировать ДСОР. Аналогичные набеги на территорию Конго проводит армия Уганды.

Другой крупной вооружённой группировкой является Национальный совет за обновление и демократию (НСОД), также действующий на востоке ДРК и также пришедший из Руанды. НСОД откололся от ДСОР в 2016 году. Между бывшими единомышленниками происходят регулярные столкновения, что ещё больше осложняет жизнь населения, которое вынуждено содержать все эти группировки. При столкновениях с армией ДРК вооружённые группы нередко используют гражданских лиц, особенно детей и женщин, в качестве живых щитов.

На территорию ДРК бежали и войска проигравшего борьбу за власть бывшего вице-президента Южного Судана Риека Машара. Продолжается проникновение на восток ДРК повстанцев из Бурунди…

По состоянию на декабрь 2017 года в стране насчитывалось более четырёх миллионов внутренне перемещённых лиц и более 622 тысяч беженцев, из них сто тысяч появились за последние 12 месяцев. Кроме того, в Конго нашли убежище более полумиллиона человек из соседних государств (Бурунди, Руанда, Центрально-Африканская Республика, Южный Судан). На грани голода находится около восьми миллионов человек – на 30 процентов больше, чем в прошлом году.

Здесь же, на востоке Конго, находятся и другие вооружённые группы из соседних стран, в том числе известная «Армия сопротивления Господа» и Альянс демократических сил (обе группировки из Уганды).

Большинство этих вооружённых формирований настолько сильны, что позволяют себе нападения не только на конголезскую армию, но и на миротворческие подразделения миссии ООН. В декабре во время одного такого нападения были убиты 15 миротворцев ООН и около полусотни были ранены. Правительство, не контролирующее значительную часть территории страны, не может с ними разобраться. Более того, как сообщают эксперты ООН, местные вооружённые группы в последнее время увеличили подконтрольные им территории.

Нынешний президент Демократической Республики Конго Жозеф Кабила – сын бывшего президента Лорана Дезире Кабилы, который сам взял власть в результате государственного переворота 1997 года, а до этого скрывался в дебрях конголезских лесов в рядах вооружённой группировки, которая сопротивлялась центральным властям ещё со времён Патриса Лумумбы и Че Гевары. Очередные президентские выборы должны были быть в 2016 году, но правительство второй раз откладывает их проведение. Теперь выборы назначены на декабрь 2018 года. Однако постоянный перенос дат, да ещё на годы, создаёт крайне напряжённую обстановку. Полиция жёстко разгоняет протестующих демонстрантов, гибнут люди. 30 ноября при разгоне демонстрации погиб один демонстрант, 18 были ранены; 31 декабря погибли по меньшей мере пять человек, около полусотни человек были ранены… А экономическая ситуация ухудшается: с января 2017 года конголезский франк обесценился на 30 процентов.