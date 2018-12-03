«Желтые жилеты» кто-то придумал»: Эксперт увидела за беспорядками в Париже руку США и Германии

Директор издательства «Астрэ», журналист Екатерина Гадаль прокомментировала Царьграду недавние уличные беспорядки в Париже - выступление так называемых «желтых жилетов» против повышения цен на бензин. По ее мнению, все эти беспорядки были спродюсированными. За ними, вполне возможно, можно различить руку США и Германии. «Эти «желтые жилеты» кто-то придумал», - заявила госпожа Гадаль.

«Желтые жилеты» стали очень удачным символом выступлений против налога на топливо, отметила журналист. По закону они должны быть у каждого французского автомобилиста. Таким образом, людям не нужно было долго искать, под каким знаменем выступать.

То, как хорошо был обстроен этот момент, считает Гадаль, показывает, что за уличными выступлениями стояли серьезные политические эксперты. «Это политтехнология. Явно. Потому что это было, вот эти «желтые жилеты» кто-то придумал. Французы - жадные люди. Они бы не стали покупать какую-то новую фенечку, чтобы просто выйти на митинг. А тут вот этот желтый жилет, который есть у каждого автомобилиста», - пояснила журналист.

Понятно, что беспорядки в Париже были направлены против хозяина Елисейского дворца Эммануэля Макрона. Тем не менее трудно определить, кто из французских политиков может хотеть расшатать позиции президента Пятой республики. В принципе, вполне вероятно, что основного получателя выгоды с этих уличных выступлений нужно искать за пределами самой Франции.