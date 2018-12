″Желтые жилеты″ - дубль ″Красного мая″: Во Франции припомнили США майдан против де Голля

Комментируя сегодняшние события в Париже, французский журналист Дмитрий де Кошко в беседе с Царьградом сравнил протесты ″желтых жилетов″ с теми событиями, что произошли полвека назад - в 1968 году. Тогда студенческий бунт, получивший название ″Красный май″, привел к массовым народным волнениям, социальному кризису во Франции, а после - к смене правительства и отставке президента Шарля де Голля. И весьма примечательно, что ″желтые жилеты″ по своему сценарию напоминают дубль ″Красного мая″ полувековой давности.

″Это очень серьезный момент. Это, на самом деле, действительно настоящее народное восстание, - подчеркнул французский журналист. - Это те люди, о которых обычно не говорят, о которых совсем забыли, с которых все больше и больше спрашивается и которым все меньше и меньше дается″.

К слову, сам де Кошко видит в сегодняшнем французском майдане отнюдь не ″руку Кремля″, как это пытаются преподать русофобы. Он сравнивает события с тем, что происходило в 1968 году, припомнив США студенческий майдан против де Голля. При этом журналист особо подчеркивает ту огромную разницу, что была в экономике страны тогда и сейчас.

Впрочем, разница между тем, что было полвека назад и сегодня, есть.

″Тогда был экономический подъем. Тогда была надежда на будущее и улучшался уровень жизни. А теперь, наоборот, уровень жизни спускается, средние классы исчезают, и их давят, глобализм их давит, если хотите, - подчеркивает де Кошко. - Это восстание реальной экономики против финансовой мировой банковской экономики″.

Именно в этом ухудшении реального уровня жизни населения и видит истинную причину начала восстания французский журналист. Особенно сложная ситуация становится в провинции.

″Уничтожаются больницы, уничтожаются почты, уничтожаются железные дороги, обслуживание. Даже врачи удаляются, потому что все их реже и реже, их меньше и меньше устраивается в провинции. И, действительно, приходится все ездить на машине. А на машине – это значит, бензин и солярка, которые все дороже и дороже″, - подчеркивает собеседник.

По мнению де Кошко, ″люди теряют возможность работать, потому что они теряют права″, в самом французском обществе назрела обида, которая в итоге и вылилась в акцию протеста ″желтых жилетов″.

Журналист отмечает, что со времен ″Красного мая″ во Франции не было подобных массовых протестов - такого ″по-настоящему глубокого народного движения″.

Именно поэтому, как считает журналист, местным властям так сложно с урегулированием.

″Потому что не с кем разговаривать, в общем, - резюмирует де Кошко. - Это действительно, можно сказать, стихийное движение″.

