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″Желтые жилеты″ - дубль ″Красного мая″: Во Франции припомнили США майдан против де Голля

09 декабря 2018, 19:39  •  90 • Политика
Французский журналист Дмитрий де Кошко в беседе с Царьградом сравнил сегодняшний французский майдан с событиями полувековой давности, отметив, что протесты ″желтых жилетов″ очень напоминают так называемый ″Красный май″ 1968-го, а, по сути - дублируют его. Тогда народные волнения, начавшиеся со студентов, привели к социальному кризису в стране. Де Кошко припомнил США, что именно Америка использовала студенческое движение против де Голля.
Комментируя сегодняшние события в Париже, французский журналист Дмитрий де Кошко в беседе с Царьградом сравнил протесты ″желтых жилетов″ с теми событиями, что произошли полвека назад - в 1968 году. Тогда студенческий бунт, получивший название ″Красный май″, привел к массовым народным волнениям, социальному кризису во Франции, а после - к смене правительства и отставке президента Шарля де Голля. И весьма примечательно, что ″желтые жилеты″ по своему сценарию напоминают дубль ″Красного мая″ полувековой давности.
″Это очень серьезный момент. Это, на самом деле, действительно настоящее народное восстание, - подчеркнул французский журналист. - Это те люди, о которых обычно не говорят, о которых совсем забыли, с которых все больше и больше спрашивается и которым все меньше и меньше дается″.
К слову, сам де Кошко видит в сегодняшнем французском майдане отнюдь не ″руку Кремля″, как это пытаются преподать русофобы. Он сравнивает события с тем, что происходило в 1968 году, припомнив США студенческий майдан против де Голля. При этом журналист особо подчеркивает ту огромную разницу, что была в экономике страны тогда и сейчас.
″Если вернуться к использованию движения в 1968-м, конечно, Америка использовала студенческое движение против де Голля, - напоминает собеседник Царьграда. - Сегодня я не знаю, до какой степени они хотят использовать движение против Макрона. Потому что до известной степени они все-таки его создавали″.
Впрочем, разница между тем, что было полвека назад и сегодня, есть.
″Тогда был экономический подъем. Тогда была надежда на будущее и улучшался уровень жизни. А теперь, наоборот, уровень жизни спускается, средние классы исчезают, и их давят, глобализм их давит, если хотите, - подчеркивает де Кошко. - Это восстание реальной экономики против финансовой мировой банковской экономики″.
Именно в этом ухудшении реального уровня жизни населения и видит истинную причину начала восстания французский журналист. Особенно сложная ситуация становится в провинции.
″Уничтожаются больницы, уничтожаются почты, уничтожаются железные дороги, обслуживание. Даже врачи удаляются, потому что все их реже и реже, их меньше и меньше устраивается в провинции. И, действительно, приходится все ездить на машине. А на машине – это значит, бензин и солярка, которые все дороже и дороже″, - подчеркивает собеседник.
По мнению де Кошко, ″люди теряют возможность работать, потому что они теряют права″, в самом французском обществе назрела обида, которая в итоге и вылилась в акцию протеста ″желтых жилетов″.
Журналист отмечает, что со времен ″Красного мая″ во Франции не было подобных массовых протестов - такого ″по-настоящему глубокого народного движения″.
″Были движения лицеев, студентов. Были серьезные забастовки. Были иногда и общественные движения, как, например, против однополых браков… Но до такой степени глубоко социальное движение, которое притом без политических партий, без политического управления, даже профсоюзного управления″, - такого не было полвека.
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Именно поэтому, как считает журналист, местным властям так сложно с урегулированием.
″Потому что не с кем разговаривать, в общем, - резюмирует де Кошко. - Это действительно, можно сказать, стихийное движение″.
Here is a bird’s-eye view of the riots in Paris. pic.twitter.com/Fjy939UsnH
— Anna Paulina (@realannapaulina) 8 декабря 2018 г.
Напомним, массовые протесты ″желтых жилетов″ начались еще в середине ноября на фоне заявления властей о повышении цен на бензин. Но совсем скоро к митингующим присоединились и откровенные провокаторы.
Париж погряз в беспорядках и многочисленных погромах, и теперь в СМИ заговорили о французском майдане, а в Елисейском дворце подразумевают намеренную провокацию с целью госпереворота. Счет задержанных уже приближается к тысяче человек, а протестующи по всей стране давно идет на десятки тысяч. К массовым акциями присоединились школьники и студенты.
Полиция заявляет, что никогда раньше не сталкивалась с подобной агрессией. По крайней мере, после Второй мировой войны. Для разгона митингующих стражи порядка не церемонятся - пускают в ход все, что есть: дубинки, щиты, слезоточивый газ, воду. На помощь полиции пришла и тяжелая техника. А на французских улицах замечены даже БТР с маркировкой Евросоюза.
Ах, так вот ты какая - "подлинно европейская армия" Макрона? https://t.co/mvWl76bO3E
— Ruslana Boshirova (@ValLisitsa) 9 декабря 2018 г.

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