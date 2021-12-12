«Железобетонная позиция»: почему Германия воздерживается от поставок оружия Украине

Новое правительство Германии во главе с Олафом Шольцем не изменит отношения к вопросу поставок Киеву немецкой военной продукции. С таким прогнозом выступил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Он напомнил, что ФРГ отказывается передавать оружие ВСУ с начала конфликта в Донбассе. При этом пришедшее к власти руководство Германии уже заявило, что стабилизировать ситуацию на востоке Украины можно исключительно мирным путём. По мнению экспертов, позиция Берлина обусловлена посреднической миссией ФРГ в рамках нормандского формата и Минских соглашений. Такой курс идёт вразрез с интересами США — крупнейшего поставщика оружия ВСУ, отмечают аналитики.

Киев не ожидает изменения подхода Германии к поставкам вооружения ВСУ с приходом на пост канцлера Олафа Шольца. Об этом в интервью изданию «Зеркало недели» заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Он напомнил, что с самого начала конфликта в Донбассе Берлин отказывается передавать ВСУ свою военную продукцию.

«Изменится ли это отношение Берлина при новом правительстве? Думаю, было бы слишком оптимистично ожидать, что у кабинета канцлера Олафа Шольца будет какой-то другой курс. Я очень хотел бы ошибаться, но боюсь, что эта железобетонная позиция, с моральной точки зрения, не выдерживающая критики, будет сохранена», — сказал Мельник.

Так украинский посол прокомментировал блокировку поставок Украине уже закупленных антидронных ружей через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам (NATO Support and Procurement Agency, NSPA). По данным «Зеркала недели», передачу Украине этого вооружения заморозил представитель ФРГ. Мельник подтвердил эту информацию.

«Упомянутая вами история очень показательна и демонстрирует общее отношение и подходы предыдущего руководства Германии и, боюсь, также и нового правительства относительно предоставления, а точнее, непредоставления Украине оборонного вооружения», — констатировал посол.

Как сообщил Мельник, официальных комментариев по поводу причин блокировки Киев так и не получил. Однако на неформальном уровне Украине дали понять, что появление антидронных ружей может спровоцировать дальнейшую военную эскалацию на линии соприкосновения в Донбассе.

«Это главная линия аргументации, которую мы неофициально слышим в последние годы как оправдание для резкого отказа официального Берлина в предоставлении Украине оружия с целью укрепления нашей обороноспособности», — посетовал Мельник.

«Выпрашивание денег и оружия»

С начала текущего года Киев неоднократно обращался к Германии за военной помощью. В конце апреля немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщило, что Украина рассчитывает получить от ФРГ средства для защиты черноморского побережья от вероятного «вторжения» со стороны РФ.

В частности, Киев попросил немецкую сторону передать комплексы противовоздушной обороны, противокорабельное вооружение, оборудование для разминирования и корветы.

Позднее, 29 мая, в интервью FAZ президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом к Берлину поставить Киеву оружие. Он напомнил, что с начала конфликта в 2014 году Германия не предоставила «никакого оружия, никакой военной помощи».

Танк операции объёдинённых сил (ООС)

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Как отметил украинский лидер, в Киеве благодарны Берлину за иные формы поддержки, но при этом «Германия может больше» — например, передать ВСУ «мощные корабли», ракетные и патрульные катера, штурмовые винтовки, радиотехнические изделия и различную военную технику.

Позиция правительства Ангелы Меркель заключалась в том, что любые формы военной поддержки Украины могут негативно отразиться на процессе мирного урегулирования, механизмы которого определены «нормандским форматом» и Минскими соглашениями.

1 июня в ходе пресс-конференции занимавший на тот момент пост главы МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин поддерживает территориальную целостность Украины. При этом он высказался против предоставления ВСУ какой-либо военной помощи, подчеркнув, что «конфликт можно урегулировать только политическим путём».

Аналогичную точку зрения министр иностранных дел ФРГ выразил на пресс-брифинге с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 9 июня. Маас пояснил, что положительное решение вопроса о поставках оружия Киеву ухудшило бы отношения между Москвой и Берлином в рамках нормандского формата.

«Что касается поставок оружия, я говорил, что, когда мы звонили (главе МИД РФ. — RT) Сергею Лаврову, чтобы повлиять на встречу в нормандском формате… Если бы я сказал во время телефонного разговора, что мы будем поставлять оружие стороне конфликта, то этот разговор был бы намного короче, чем был на самом деле», — сообщил Маас.

Аналитики напоминают, что в немецкой политической элите существуют разные взгляды на вопрос поставок вооружения Киеву. Две крупнейшие политсилы — блок ХДС/ХСС и победившая на сентябрьских парламентских выборах Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — выступают против помощи ВСУ.

Противоположной точки зрения придерживаются некоторые функционеры партии «Союз 90/Зелёные», завоевавшей третье место на выборах в бундестаг. Сопредседатель этой политсилы Анналена Бербок получила в новом правительстве пост министра иностранных дел.

Между тем, опрошенные RT эксперты уверены, что Берлин сохранит преемственность курса Меркель. Ранее Олаф Шольц уже высказал твёрдое намерение продолжать работу в «нормандском формате» и следовать плану, обозначенному в Минске-2, а Бербок выступила за дипломатический путь урегулирования конфликта в Донбассе.

«Германия — значимый участник работы по урегулированию ситуации в Донбассе. В связи с этим будет выглядеть абсурдно, если она начнёт поставлять какое-либо оружие одной из сторон этого конфликта», — пояснил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц

Reuters

© Hannibal Hanschke/Pool

По его мнению, Шольц, как и Меркель, дорожит посреднической миссией Берлина и не будет поддаваться на уговоры присоединиться к клубу поставщиков оружия для нужд ВСУ. При этом в украинском кризисе ФРГ невозможно заподозрить в игре на стороне России. Как полагает Шаповалов, логика Германии заключается в развитии форм невоенной поддержки Украины.

В аналогичном ключе рассуждает и директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. По его словам, поставка ВСУ вооружений противоречит национальным интересам ФРГ, однако Киев подчёркнуто игнорирует это обстоятельство.

«Украинские дипломаты и власти не скрывают раздражения отказами Германии. Вообще постоянное выпрашивание денег и оружия — характерная черта украинской политической элиты. Они хотят, чтобы им всё предоставили бесплатно и без каких-либо условий», — отметил Подберёзкин.

«Поддерживают градус напряжённости»

Стоить напомнить, что с 2014 года ВСУ получает военную помощь сразу от нескольких государств НАТО. Крупнейшим поставщиком является Вашингтон. Так, согласно проекту военного бюджета Соединённых Штатов, в 2022 году Украина должна получить вооружений и услуг на сумму в $300 млн. Ранее на поддержку ВСУ выделялось порядка $250 млн ежегодно.

Как отмечают эксперты, с приходом в Белый дом Джо Байдена, размер ассигнований несколько увеличился. Например, в конце августа президент США распорядился дополнительно выделить Киеву до $60 млн «в виде оборонных изделий и услуг Министерства обороны США, а также обучения и подготовки военнослужащих».

При этом напрямую Украина американских денег не получает. На выделяемые из американского бюджета средства Пентагон обучает украинских военнослужащих и поставляет Киеву продукцию собственного оборонного сектора. Как правило, ВСУ передаются бронеавтомобили, средства связи, системы разведки и наблюдения, комплексы радиоэлектронной борьбы, медицинское оборудование.

С 2018 года украинская армия начала получать летальное вооружение в виде противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Недавно Киев заявил о поставке из-за океана партии из 30 таких ПТРК.

Как считают эксперты, оказывая помощь ВСУ, Соединённые Штаты не особо учитывают потребности Украины и периодически задерживают поставки из собственных соображений.

Так, по сведениям источников телеканала NBC, администрация Байдена не торопится отправлять на Украину крупную партию военной продукции, чтобы не провоцировать усиление напряжённости в контексте якобы имеющихся у РФ планов по нападению на Украину.

«В вопросе военной помощи США действуют исключительно в собственных интересах. Вашингтону невыгоден крупный разрушительный конфликт, и потому он придерживается определённых рамок. Текущими поставками вооружения США поддерживают определённый градус напряжённости в Донбассе и в отношениях между Россией и Украиной», — пояснил Шаповалов.

ПТРК Javelin на вооружении украинской армии

Reuters

© Gleb Garanich

Также, по мнению эксперта, наличием тлеющего вооружённого конфликта в Восточной Европе Вашингтон пытается мобилизовать НАТО, объединяя европейцев вокруг себя.

Схожего взгляда придерживается и Алексей Подберёзкин. Однако, с его точки зрения, политика США противоречит интересам Европы. Таким образом американская военная поддержка Киева только усугубляет кризис единства НАТО.