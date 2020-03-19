«Железный занавес» в СССР: зло или благо • 36 • Аналитика

В наши дни, когда мир, в страхе перед пандемией отказавшийся от свободного перемещения, принимается вновь возводить границы между странами и континентами, самое время вспомнить об одном из высших образчиков изоляционизма – «железном занавесе», отделявшем во времена «холодной войны» нашу страну от кишмя кишевших вокруг «империалистических хищников». Что же это за преграда была такая? Несла ли она зло или служила во благо находившимся за ней людям?



Нельзя не упомянуть о том, что данное выражение является ни в коем случае не художественной метафорой, а названием вполне реального и материального предмета. Такая преграда действительно существовала – в театре. Служила она для защиты зрителей на случай возникновения возгорания на сцене (что в века использования на подмостках открытого огня и примитивной пиротехники было делом нередким), а изготовлялась и вправду из металла. Политический смысл у данных слов появился после победы в нашей стране Октябрьской революции и возникновения на ее просторах первого на планете государства рабочих и крестьян (по крайней мере, официально его называли именно так).







Первым идею отгородиться от Советской России железной препоной, дабы она «не разрушила всю цивилизованную Европу», подал премьер-министр Франции Жорж Клемансо. Сделал он это в 1919 году, когда СССР еще и в помине не было. Продолжатель у него нашелся более чем достойный – доктор пропаганды Йозеф Геббельс, в своей панической и одновременно кое в чем пророческой статье «2000 год» предрекший, что этот самый занавес после победы большевиков отгородит Восточную и Юго-Восточную Европу. Ну, еще бы – статейка-то вышла (вот смех!) 23 февраля 1945 года. Сложно было ошибиться – как минимум насчет победы.



Тем не менее, привычные нам всем смысл и суть словам «железный занавес» придал в 1946 году совсем другой деятель – сэр Уинстон Черчилль, на тот момент уже не являвшийся премьером Великобритании, но политического веса и антисоветского ража ничуть не утративший. Произнес он их во время собственной Фултонской речи, собственно, и послужившей отправной точкой для «холодной войны» между Западом и Советским Союзом (а также прочими странами социалистического лагеря), на протяжении которой эта непреодолимая черта и существовала. До тех пор, пока не появился Горбачев, разрушивший сперва служившую символом разделения двух систем Берлинскую стену, затем сам «занавес», а в довершение всего – и весь Советский Союз. Охранять стало нечего...



Сегодня, когда эйфория «постперестроечных» лет ушла в прошлое и события советского периода получают все более адекватную и объективную оценку, стоит всерьез задуматься над тем, таким ли уж злом был «железный занавес», как это пытались и пытаются доказывать отечественные либералы и их западные вдохновители. В СССР не шастали где попало и как попало все желающие иностранцы? Ну, так шпионов меньше было. По крайней мере, шансов для таковых было меньше.



Что, лучше ельцинские времена, когда штатные сотрудники западных спецслужб разгуливали по военным заводам и институтам России как по собственному заднему двору? Жителей Союза не пускали за кордон, куда и кому вздумается? Так ведь мы в те годы действительно находились в состоянии жесточайшего противостояния с западным миром. И многочисленные провокации против наших сограждан, а также прочие враждебные действия вовсе не были выдумками КГБ.



Да и не была страна такой уж наглухо закрытой, как сейчас нам пытаются втолковывать. Масса людей трудились, служили, путешествовали по делам за ее пределами. Туризм, говорите, курорты? Так своих же хватало! Поразительная вещь – абсолютное большинство граждан Советского Союза за свою жизнь не успевало объездить и половины достопримечательностей, исторических и заповедных мест, имевшихся в самой нашей, раскинувшейся на шестую часть земного шара, страны! Другой вопрос: что именно «железный занавес» не пускал внутрь. Некоторые умники по сему поводу берутся утверждать, что способствовал он культурной изоляции советских людей, лишая их возможности наслаждаться мировыми шедеврами литературы, кинематографии, или, скажем, музыки…



Ну что тут скажешь? О том, какие такие «шедевры» скрывались от нас за отделявшей страну от Запада завесой, полнейшее представление мы все с вами получили в годы той же перестройки. Порнографии, пропаганды разврата, голливудского трэша – этого, да, не было. А заодно откровенной антисоветской киномазни, герои которой одной левой сокрушали легионы «красных». И как жили без этого?..



Стоит вспомнить еще о кое-каких вещах, практически отсутствовавших в Советском Союзе: разгуле наркомании, проституции, разнообразных извращениях, пытающихся к тому же навязывать себя всем окружающим в качестве даже не нормы, а эталона. Все эти вещи, как оказалось, и вправду, а вовсе не в фантазиях замполитов и парторгов, являются непременными атрибутами западного образа жизни. «Железный занавес» отсекал и их тоже. Нет, я вовсе не призываю его восстановить в полном объеме – не стоит, да и невозможно. Но вот хоть какая-то "занавеска", право, не помешала бы! В наши дни, когда мир, в страхе перед пандемией отказавшийся от свободного перемещения, принимается вновь возводить границы между странами и континентами, самое время вспомнить об одном из высших образчиков изоляционизма – «железном занавесе», отделявшем во времена «холодной войны» нашу страну от кишмя кишевших вокруг «империалистических хищников». Что же это за преграда была такая? Несла ли она зло или служила во благо находившимся за ней людям?Нельзя не упомянуть о том, что данное выражение является ни в коем случае не художественной метафорой, а названием вполне реального и материального предмета. Такая преграда действительно существовала – в театре. Служила она для защиты зрителей на случай возникновения возгорания на сцене (что в века использования на подмостках открытого огня и примитивной пиротехники было делом нередким), а изготовлялась и вправду из металла. Политический смысл у данных слов появился после победы в нашей стране Октябрьской революции и возникновения на ее просторах первого на планете государства рабочих и крестьян (по крайней мере, официально его называли именно так).Первым идею отгородиться от Советской России железной препоной, дабы она «не разрушила всю цивилизованную Европу», подал премьер-министр Франции Жорж Клемансо. Сделал он это в 1919 году, когда СССР еще и в помине не было. Продолжатель у него нашелся более чем достойный – доктор пропаганды Йозеф Геббельс, в своей панической и одновременно кое в чем пророческой статье «2000 год» предрекший, что этот самый занавес после победы большевиков отгородит Восточную и Юго-Восточную Европу. Ну, еще бы – статейка-то вышла (вот смех!) 23 февраля 1945 года. Сложно было ошибиться – как минимум насчет победы.Тем не менее, привычные нам всем смысл и суть словам «железный занавес» придал в 1946 году совсем другой деятель – сэр Уинстон Черчилль, на тот момент уже не являвшийся премьером Великобритании, но политического веса и антисоветского ража ничуть не утративший. Произнес он их во время собственной Фултонской речи, собственно, и послужившей отправной точкой для «холодной войны» между Западом и Советским Союзом (а также прочими странами социалистического лагеря), на протяжении которой эта непреодолимая черта и существовала. До тех пор, пока не появился Горбачев, разрушивший сперва служившую символом разделения двух систем Берлинскую стену, затем сам «занавес», а в довершение всего – и весь Советский Союз. Охранять стало нечего...Сегодня, когда эйфория «постперестроечных» лет ушла в прошлое и события советского периода получают все более адекватную и объективную оценку, стоит всерьез задуматься над тем, таким ли уж злом был «железный занавес», как это пытались и пытаются доказывать отечественные либералы и их западные вдохновители. В СССР не шастали где попало и как попало все желающие иностранцы? Ну, так шпионов меньше было. По крайней мере, шансов для таковых было меньше.Что, лучше ельцинские времена, когда штатные сотрудники западных спецслужб разгуливали по военным заводам и институтам России как по собственному заднему двору? Жителей Союза не пускали за кордон, куда и кому вздумается? Так ведь мы в те годы действительно находились в состоянии жесточайшего противостояния с западным миром. И многочисленные провокации против наших сограждан, а также прочие враждебные действия вовсе не были выдумками КГБ.Да и не была страна такой уж наглухо закрытой, как сейчас нам пытаются втолковывать. Масса людей трудились, служили, путешествовали по делам за ее пределами. Туризм, говорите, курорты? Так своих же хватало! Поразительная вещь – абсолютное большинство граждан Советского Союза за свою жизнь не успевало объездить и половины достопримечательностей, исторических и заповедных мест, имевшихся в самой нашей, раскинувшейся на шестую часть земного шара, страны! Другой вопрос: что именно «железный занавес» не пускал внутрь. Некоторые умники по сему поводу берутся утверждать, что способствовал он культурной изоляции советских людей, лишая их возможности наслаждаться мировыми шедеврами литературы, кинематографии, или, скажем, музыки…Ну что тут скажешь? О том, какие такие «шедевры» скрывались от нас за отделявшей страну от Запада завесой, полнейшее представление мы все с вами получили в годы той же перестройки. Порнографии, пропаганды разврата, голливудского трэша – этого, да, не было. А заодно откровенной антисоветской киномазни, герои которой одной левой сокрушали легионы «красных». И как жили без этого?..Стоит вспомнить еще о кое-каких вещах, практически отсутствовавших в Советском Союзе: разгуле наркомании, проституции, разнообразных извращениях, пытающихся к тому же навязывать себя всем окружающим в качестве даже не нормы, а эталона. Все эти вещи, как оказалось, и вправду, а вовсе не в фантазиях замполитов и парторгов, являются непременными атрибутами западного образа жизни. «Железный занавес» отсекал и их тоже. Нет, я вовсе не призываю его восстановить в полном объеме – не стоит, да и невозможно. Но вот хоть какая-то "занавеска", право, не помешала бы! Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





36 Источник Похожие новости Китай вступил в нефтяную войну на стороне противников России Как США и Саудовская Аравия играли против нас Крым — исконно русская земля Новый финансовый кризис: граждане проиграют, а банки выиграют Посольское дело – хитрое: как Петр I нашел себе врага Война бензоколонок: гарант возмутился, но цены всё равно выросли Новости партнеров