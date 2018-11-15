«Железный купол» Израиля оказался «дырявым» - военные эксперты

Последний конфликт между Израилем и Палестиной, пришедшийся на ночь с 12 на 13 ноября, показал низкую эффективность тактической системы ПВО и ПРО «Железный купол». При этом ранее она считалась крайне эффективной и практически непробиваемой. О метафорических «дырках» в «Железном куполе» Израиля заявили эксперты военного журнала Military Watch.

Напомним, что, по имеющимся данным, из трех сотен выпущенных из сектора Газа ракет класса «Кассим» система «Железный купол» смогла сбить только порядка 60. Таким образом, ее совокупная эффективность составляет примерно 30%.

Отметим, что «Железный купол» предназначен для поражения неуправляемых ракет дальностью полета от четырех до 70 километров. Также он способен к поражению летательных аппаратов.

Как подчеркивает Military Watch, ракеты «Кассим», используемые палестинцами, чтобы пробить этот «купол», некоторые аналитики сравнивают с «модернизированными фейерверками». Это позволяет судить об их чрезвычайно малой эффективности и точности.