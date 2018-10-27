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«Железный купол» Израиля не смог перехватить две трети ракет ХАМАС - эксперты

27 октября 2018, 14:54  •  45 • В мире
Ранее сообщалось, что израильские ВВС подвергли ударам цели на территории сектора Газа в ответ на выпущенные оттуда 30 ракет.
Израильская авиация атаковала сектор Газа после того, как с территории сектора было выпущено 30 ракет. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛ, ракетные нападения палестинских боевиков произошли к северу от границы с Газой, а также на контрольно-пропускном пункте «Керем Шалом» и других территориях.
Ранее израильские СМИ сообщили о ракетной атаке боевого крыла ХАМАС, добавив, что ракеты были перехвачены комплексом ПРО «Железный купол». Однако после этого появились сообщения о взрывах на израильской территории, отмечает «Военное обозрение».
Чтобы объяснить несоответствие с сообщениями о «перехвате», израильские СМИ добавили, что кроме ракет, палестинцы обстреляли Израиль из минометов. Однако в Газе эти обвинения назвали выдумками израильского командования.
Однако если сравнить сообщение о том, что система ПВО Израиля «Железный купол» перехватила 10 ракет и первоначальные сообщения о выпущенных 30-ти ракетах, оказывается, что две трети ракет ХАМАС остались не перехваченными израильской системой ПРО, заключают эксперты «Военного обозрения».

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