«Железный купол» Израиля не смог перехватить две трети ракет ХАМАС - эксперты

Ранее сообщалось, что израильские ВВС подвергли ударам цели на территории сектора Газа в ответ на выпущенные оттуда 30 ракет.

Израильская авиация атаковала сектор Газа после того, как с территории сектора было выпущено 30 ракет. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛ, ракетные нападения палестинских боевиков произошли к северу от границы с Газой, а также на контрольно-пропускном пункте «Керем Шалом» и других территориях.

Ранее израильские СМИ сообщили о ракетной атаке боевого крыла ХАМАС, добавив, что ракеты были перехвачены комплексом ПРО «Железный купол». Однако после этого появились сообщения о взрывах на израильской территории, отмечает «Военное обозрение».

Чтобы объяснить несоответствие с сообщениями о «перехвате», израильские СМИ добавили, что кроме ракет, палестинцы обстреляли Израиль из минометов. Однако в Газе эти обвинения назвали выдумками израильского командования.

Однако если сравнить сообщение о том, что система ПВО Израиля «Железный купол» перехватила 10 ракет и первоначальные сообщения о выпущенных 30-ти ракетах, оказывается, что две трети ракет ХАМАС остались не перехваченными израильской системой ПРО, заключают эксперты «Военного обозрения».