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«Железные гарантии безопасности»: что обсудят на встрече в Пхеньяне главы МИД России и Северной Кореи

31 мая 2018, 02:09  •  47 • В мире
31 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт в КНДР встречу с северокорейским коллегой Ли Ён Хо. Переговоры глав внешнеполитических ведомств пройдут в преддверии саммита лидеров США и Северной Кореи. Политологи отмечают, что накануне исторического диалога и Вашингтон, и Пхеньян намерены сверить часы со своими союзниками, чтобы занять максимально выгодные для себя позиции. Какую роль играет Россия в процессе урегулирования корейской проблемы, разбирался RT.
 
© Getty Images
 

31 мая Сергей Лавров отправится с рабочим визитом в КНДР. Глава МИД России встретится с северокорейским коллегой Ли Ён Хо. По официальному сообщению дипломатического ведомства РФ, основная цель встречи — обмен мнениями «по ситуации вокруг Корейского полуострова и другим ключевым международным и региональным проблемам».

Выступая 30 мая на Примаковских чтениях, Лавров заявил о недопустимости давления на Пхеньян по поводу денуклеаризации республики. По его словам, кризис на Корейском полуострове, как и другие актуальные вопросы международной безопасности, требует «кропотливой работы на основе многосторонних подходов».

«Вновь и вновь убеждаемся, что ультиматумы и силовое давление, навязанные извне, в том числе принуждением, непременно обречены на неуспех, как обречены попытки взвинчивать ставки в стиле вестернов и сериалов про звёздные войны», — сказал Лавров.

25 мая на полях Петербургского экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что США не должны принимать жёсткие меры по отношению к КНДР, если рассчитывают добиться ядерного разоружения Северной Кореи.

«Для того чтобы говорить о полной денуклериаризации Северной Кореи, на мой взгляд, нужно дать ей гарантии суверенитета и неприкосновенности. Гарантии возможности им самим решать свою собственную судьбу», — отметил российский лидер.

Сверка часов

 

Визит Лаврова пройдёт в преддверии запланированной на 12 июня в Сингапуре встречи президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Однако из-за неопределённой позиции Белого дома саммит может не состояться.

Тем не менее между Пхеньяном и Вашингтоном продолжаются интенсивные переговоры. 29 мая высокопоставленные чиновники США и Северной Кореи провели встречу в Сингапуре. По данным южнокорейского информационного агентства «Рёнхап», участниками беседы были зампредседателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон и замруководителя аппарата сотрудников Белого дома Джо Хагин.

Кроме того, на 30 мая в Нью-Йорке запланирована встреча госсекретаря США Майка Помпео и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоля.

  • Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын
  • AFP

Зарубежные СМИ полагают, что саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына в итоге состоится: десятки чиновников из обеих стран находятся в Сингапуре с середины мая, они не покидали место запланированной встречи, даже несмотря на письмо Дональда Трампа от 24 мая, сообщавшее об отмене саммита.

По мнению опрошенных RT экспертов, перед историческими переговорами с Ким Чен Ыном Трамп рассчитывает сверить часы с союзниками. На текущий момент известно, что 7 июня глава Белого дома должен встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

«Аналогичным образом действует и Пхеньян, планируя окончательно согласовать позиции с Китаем и Россией. В эту логику укладывается визит Ким Ён Чхоля в Пекин перед вылетом в Нью-Йорк и, конечно, встреча Ли Ён Хо с Сергеем Лавровым», — пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким.

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По словам эксперта, для Пхеньяна огромное значение будет иметь результат переговоров президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина. Встреча двух политиков состоится в рамках трёхдневного визита (с 8 по 10 июня) главы российского государства в КНР, где пройдёт саммит Шанхайской организации сотрудничества.

«Пхеньян намерен добиться того, чтобы Москва и Пекин обеспечили железные гарантии безопасности Северной Корее, оградив её от вооружённых провокаций со стороны США. КНДР полагает, что уступки в ядерной сфере ослабят обороноспособность страны и этим не преминут воспользоваться американцы», — отметил Ким.

«Дорожная карта»

 

Россия не раз заявляла о своей заинтересованности в урегулировании кризиса на Корейском полуострове. Москва поддержала встречу лидеров корейских государств Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина, прошедшую 27 апреля, а также двустороннее заявление о денуклеаризации и необходимости заключения мирного договора.

Также Кремль положительно оценил решение лидера КНДР закрыть ядерный полигон и отметил исключительную важность саммита в Сингапуре. В то же время МИД РФ подчёркивает, что ведущая роль в мирном урегулировании принадлежит Пхеньяну и Сеулу. 

«По большому счёту интересы России сводятся к тому, чтобы не допустить вблизи собственных границ вооружённого конфликта. Москве одинаково невыгоден как ядерный статус КНДР, так и нагнетание страстей вокруг ядерной программы, чем как раз занимаются США. В этом вопросе наша страна нашла поддержку в Пекине», — заявил в комментарии RT кандидат исторических наук, американист Тимур Нелин.

Подход Москвы к корейской проблеме отражён в российско-китайской «дорожной карте», принятой в 2017 году. Документ предполагает поэтапное ядерное разоружение КНДР в обмен на сокращение масштаба военных учений Южной Кореи и США.

В апреле этого года Пхеньян ввёл мораторий на испытание ядерных взрывных устройств и пуск баллистических ракет. Однако Вашингтон и Сеул до сих пор не заявили о планах уменьшить число военнослужащих и техники во время манёвров в летний период.

  • Совместные учения США и Южной Кореи Max Thunder
  • Reuters
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Более того, на днях завершились очередные крупные американско-корейские учения Max Thunder, в ходе которых США подняли в небо свои стратегические бомбардировщики B-52. Совместные манёвры Ulchi Freedom Guardian, на которых традиционно отрабатывается высадка морского десанта, должны состояться в августе.

«Северяне очень нервно реагируют на учения. Мне кажется, что южане готовы пойти на уступки, указанные в «дорожной карте». Например, в апрельских учениях они сократили численность своей группировки. Но я считаю, что США не собираются сворачивать масштаб собственного участия», — отметил Ким.

Аналогичной точки зрения придерживается Нелин. Эксперт полагает, что Вашингтон не откажется от масштабных учений, потому что это может ослабить его военные позиции в регионе. Сейчас в Японии дислоцированы до 47 тыс. военнослужащих США, а в Южной Корее — до 28 тыс.

«Спад напряжённости вызовет вполне логичные вопросы о том, с какой целью США держат такую группировку. Конечно, Штатам нужен маленький злодей в регионе, КНДР прекрасно справляется с этой ролью. Поэтому на саммите в Сингапуре не стоит ожидать каких-либо прорывных результатов», — заключил Нелин.

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