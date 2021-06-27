Железные дороги и страсти по климату

Грузовые железнодорожные перевозки в России на электрической тяге являются самыми энергоэффективными в мире

По расчётам немцев, железные дороги – это транспорт будущего. Национальный железнодорожный оператор Deutsche Bahn заявил о значительном расширении сети регулярного ж/д сообщения. Для увеличения пропускной способности железных дорог власти откроют двадцать участков, которые не эксплуатировались много лет. Среди новых маршрутов – дороги из Брайзаха (юго-запад ФРГ) в Кольмар (Франция), пригородные линии в Дюссельдорфе, Берлине и другие.

Член совета директоров инфраструктурного подразделения Deutsche Bahn Йенс Бергманн говорит: «Каждый километр трассы – активная защита климата». Всего будут открыты 245 км ж/д путей, а общая протяженность железнодорожной сети в Германии превышает 33 000 километров (в Российской Федерации – 88 000 км).

Какая связь между железными дорогами и климатом? Дело в том, что немецкие поезда хотят полностью перевести на возобновляемые источники энергии. С 2038 года поезда начнут курсировать на энергии от солнечных и ветровых станций, а также на топливе, получаемом от биомассы.

Несколько лет назад немецкие экспрессы ICE и поезда IC/EC уже перевели на экологичное электричество. Экологизация железной дороги в Германии подкрепляется внедрением поездов, которые ходят на энергии водорода. Экспрессы Coradia iLint французской компании Alstom курсируют с 2016 года, суммарная протяженность перевозок по Европе к 2021 году составила 177 тысяч километров. Пока водородные двигатели присутствуют только во вновь выпущенных локомотивах, но производители намерены заняться модернизацией старого подвижного состава.

Популярность воздушных перелетов падает. В немецком языке даже появился неологизм Flugscham, "стыд за полет": дескать, понимая, что каждый перелет приводит к значительным выбросам в атмосферу углекислого газа, пассажиры начинают совеститься. В 2019 году на внутренних авиарейсах общее количество пассажиров в Германии сократилось почти на 2 процента. А Deutsche Bahn в том же году зафиксировала рекордное количество пассажиров поездов дальнего следования (71,8 млн человек только за первую половину года).

Пример Германии не единичен. Бурно развивается железнодорожный транспорт в Китае, который занимает первое место в мире по числу высокоскоростных железнодорожных магистралей – 37,9 тыс. км. По последним данным, все больше китайских компаний пользуются железнодорожным транспортом для отправки грузов в Европу через Азию и Россию. За 2020 год число отправок грузов по железной дороге выросло на 50% и в семь раз с 2016 года, сообщает The Financial Times.

В 2014 году в КНР предлагали построить железную дорогу из Китая в США, идущую по российскому Дальнему Востоку, далее через Берингов пролив, Аляску и Канаду с выходом в Соединенные Штаты. В случае постройки этой дороги пассажиры смогли бы преодолевать расстояние от США до России за… 20 минут! Однако пока фантастический проект остается проектом. К середине столетия КНР обещает перейти на возобновляемые источники энергии, а это значит, что и железные дороги в Китае будут переходить на более экологичное топливо.

Первое место в мире по протяженности железных дорог занимают США. В начале XX века протяжённость ж/д сети в Америке достигала 416 тысяч километров (в СССР протяженность железных дорог достигала 220 тыс. км). Однако в 1950-е годы в Америке начался «великий рельсовый погром», который привел к упадку железнодорожного транспорта. Ставка была сделана на автомобиль и авиацию. Сейчас в США 250 тыс. км железных дорог, и, в отличие от России, только незначительная часть их электрифицирована, а такой сети высокоскоростных дорог, как в КНР, нет вообще.

Развивает железнодорожный транспорт Россия. Как заявил Сергей Кобзев, заместитель генерального директора – главный инженер ОАО РЖД, в нашей стране доля железной дороги в объеме вредных выбросов в атмосферу занимает около 1%, при этом доля РЖД в грузообороте страны без учета трубопроводного транспорта – 87%. Грузовые железнодорожные перевозки в России, по оценке Международного энергетического агентства, являются самыми энергоэффективными в мире. Высокая доля перевозки грузов и пассажиров осуществляется на экологически чистой электрической тяге (более 86% грузов и 85% пассажиров).