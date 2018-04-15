Железняк заявил, что Асад высоко оценил советское оружие после удара по Сирии

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ДАМАСК, 15 апреля. /ТАСС/. Сирийский президент Башар Асад высоко оценил советское вооружение, которое было задействовано в отражении ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии. Об этом сообщил в воскресенье депутат Госдумы, замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Железняк по итогам встречи российских парламентариев с Асадом.

"С точки зрения президента это была агрессия, и мы эту позицию разделяем. Он высоко отозвался о российском оружии, показавшем превосходство над оружием агрессоров", - заявил после встречи Железняк.

"Вчера мы увидели американскую агрессию. И мы смогли ее отразить советскими ракетами выпуска 70-х годов. С 90-х годов в американских фильмах показывают, что российское оружие "отсталое". А сегодня мы видим, кто действительно отстает", - процитировал депутат Дмитрий Саблин слова Асада.

По данным Минобороны РФ, в субботу по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен ракетный удар самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции. По информации ведомства, из 103 выпущенных крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ракетный удар отражали комплексы С-125 и С-200, "Бук", "Квадрат" и "Оса", произведенные в советское время.

Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространил ряд НПО, в том числе "Белые каски"; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.