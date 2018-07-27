Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Патриарх Кирилл назвал Киево-Печерскую лавру оплотом канонического православия н...
Ливия близка к обретению нового Каддафи
«Обычный ливень привёл к апокалипсису»: почему Киев не может решить проблемы ЖКХ
Тюремная война и её будущие жертвы
Главная / Политика

Железняк утверждает, что проинформировал Думу о причинах отсутствия на заседании 19 июля

27 июля 2018, 13:54  •  101 • Политика

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Сергей Железняк ("Единая Россия") заявил, что предоставил документы в управление кадрами Госдумы, объясняющие причины своего отсутствия на пленарном заседании 19 июля, когда состоялось первое чтение законопроекта об изменении пенсионного законодательства.

"Листок нетрудоспособности за период с 19 по 23 июля был предоставлен мной утром 24 июля в управление государственной службы и кадров Госдумы", - процитировала депутата в пятницу его пресс-служба.

По словам Железняка, он "своевременно проинформировал руководство партии "Единая Россия" и аппарат фракции в Госдуме утром 19 июля об отсутствии на пленарном заседании в связи с больничным".

Вместе с тем в аппарате фракции ТАСС заявили, что "никакого оповещения не было". "В том числе в сам день пленарного заседания он не оповестил об этом комитет Госдумы по регламенту и контролю", - рассказал собеседник агентства.

В четверг Железняк подал заявление об отставке с поста заместителя секретаря генсовета "Единой России". Многие СМИ связали это с тем, что депутат отсутствовал 19 июля на пленарном заседании Госдумы, на котором рассматривался вопрос о пенсионном маневре.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

101
Источник
Похожие новости
26 июля 2018, 11:54
Путин прибыл в Йоханнесбург на юбилейный саммит БРИКС
27 июля 2018, 04:09
Мария Бутина пожаловалась на проблемы с питанием в изоляторе в США
26 июля 2018, 15:09
Россия призывает ЕС создать условия для возвращения сирийских беженцев

26 июля 2018, 11:54
Зампред ЦИК назвал избирательную систему РФ одной из лучших в мире
26 июля 2018, 15:09
Путин: важно обеспечить безопасность общества и бизнеса в условиях цифровизации
27 июля 2018, 13:54
Госдума завершила самую длинную за 19 лет сессию
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
22 июля 2018, 20:24
Пранкеры узнали, как в США готовят «революционеров» для России
22 июля 2018, 12:09
В Госдуме назвали неподобающими слова Порошенко о победе Усика
25 июля 2018, 14:54
Депутат Верховной рады предложил Усику отдать гонорар за победу над Гассиевым украинской армии
20 июля 2018, 16:24
Как Донбасс проголосовал бы на референдуме под эгидой ООН
20 июля 2018, 23:12
Константин Сёмин. Безумная пенсионная реформа: чего боится власть?
20 июля 2018, 19:56
Валентин Катасонов. Пенсионная реформа: расплата неизбежна
24 июля 2018, 19:39
Начались бунты: почему солдатам ВСУ не платят зарплату
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.