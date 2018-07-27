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Железняк утверждает, что проинформировал Думу о причинах отсутствия на заседании 19 июля
27 июля 2018, 13:54 • 101 • Политика
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Сергей Железняк ("Единая Россия") заявил, что предоставил документы в управление кадрами Госдумы, объясняющие причины своего отсутствия на пленарном заседании 19 июля, когда состоялось первое чтение законопроекта об изменении пенсионного законодательства.
"Листок нетрудоспособности за период с 19 по 23 июля был предоставлен мной утром 24 июля в управление государственной службы и кадров Госдумы", - процитировала депутата в пятницу его пресс-служба.
По словам Железняка, он "своевременно проинформировал руководство партии "Единая Россия" и аппарат фракции в Госдуме утром 19 июля об отсутствии на пленарном заседании в связи с больничным".
Вместе с тем в аппарате фракции ТАСС заявили, что "никакого оповещения не было". "В том числе в сам день пленарного заседания он не оповестил об этом комитет Госдумы по регламенту и контролю", - рассказал собеседник агентства.
В четверг Железняк подал заявление об отставке с поста заместителя секретаря генсовета "Единой России". Многие СМИ связали это с тем, что депутат отсутствовал 19 июля на пленарном заседании Госдумы, на котором рассматривался вопрос о пенсионном маневре.
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