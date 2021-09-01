«Железную дорогу Молдавии» продадут по частям – сначала локомотивы

Чтобы выжить, ЖДМ выставила 98 локомотивов на аукцион

Предприятие «Железная дорога Молдавии», чтобы как-то выжить, вынуждена распродавать локомотивы – из 220 имеющихся локомотивов 98 выставлены на продажу. В стране не могут обеспечить ремонт подвижного состава, а чтобы не ремонтировать технику, которой уже от 30 до 50 лет (всё это – советское наследие), решили, что проще и выгодней будет всё продать.

Самая старая модель локомотива – М62, он был построен ещё в 1970 году. На то время это была мощная техника – локомотив мог развивать скорость до 100 километров в час. Однако всю технику, даже если она стоит без движения, необходимо обслуживать.

«Составы находятся в депо на станции Унцешты в Унгенах. Они на ходу, но не эксплуатируются уже более двух десятков лет. Раньше их использовали как для грузовых, так и для пассажирских перевозок. Им нужен капитальный ремонт или ремонт с подъёмом, это дорого. Кроме того, двигатели старого типа потребляют больше дизтоплива и масла, и с этой точки зрения они тоже нерентабельны»,

– рассказал журналистам инженер ЖДМ Алексей Адам.

По его словам, на вырученные деньги предприятие планирует купить новые машины.

Для проведения аукциона будет создана специальная комиссия, уже есть украинские и литовские компании, которые готовы принять в нём участие.

Напомним, ЖДМ находится в плачевном состоянии, работникам давно не платят зарплату в полном объёме, из-за чего они регулярно устраивают акции протеста. А антикоррупционная прокуратура Молдовы уже ведёт расследование по нарушениям на этом предприятии.

Украина и Румыния попытались восстановить международное движение поездов, прерванное во время карантина. Однако Молдавия не в состоянии это сделать из-за сильной изношенности подвижного состава.

«Когда-то давно локомотивы шли один за другим. На сортировочных станциях в Кишинёве, Унгенах, Бельцах не хватало места товарным поездам. И вот теперь они стоят тут, и у них больше нет работы»,

– грустно вспоминает начальник локомотивного депо станции Унцешты Павел Дудай.

Сегодня более 700 работников ЖДМ вот уже на протяжении полутора лет находятся в вынужденном отпуске, рабочие пассажирские составы стоят на запасных путях, а молдавские поезда сняты с маршрута Кишинёв – Одесса. Свято место пусто не бывает – и вот уже по маршруту Кишинёв – Одесса 28 августа пущен украинский локомотив с четырьмя вагонами. В выигрыше почему-то оказалась «Укрзализныця», пишет молдавское интернет-издание Noi.