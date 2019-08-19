Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кадыров назвал поставленное его отцом условие вхождения Чечни в состав России
Случайность или халатность: В чём причина ЧП с A321 в Жуковском
"Если мне разрешит народ": Какие условия по присоединению Чечни выстав...
Преображение Господне. Яблочный Спас. Православный календарь на 19 августа
Главная / Украина

Железнодорожный вокзал Донецка возобновил работу после пятилетнего перерыва

19 августа 2019, 12:09  •  26 • Украина

ДОНЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. Железнодорожный вокзал Донецка возобновил работу после пятилетнего перерыва, причиной которого стали массированные обстрелы со стороны армии Украины в 2014 году, в результате чего крупнейший транспортный узел Донбасса был поврежден. Об этом сообщает в понедельник Донецкое агентство новостей.

"Открыл движение в 07:50 состав до Еленовки, где расположен один из основных КПП на линии разграничения между Донецкой народной республикой (ДНР) и территорией, подконтрольной Украине. По дороге до конечного пункта назначения поезд делает остановки на станциях Рутченково, Мандрыкино и Доля. Продолжительность поездки - полтора часа", - передает корреспондент агентства.

Всего до Еленовки и Мандрыкино и в обратном направлении будут курсировать шесть пригородных поездов.

В целом, по данным Министерства транспорта ДНР, предприятию "Донецкая железная дорога" за время вооруженного конфликта в Донбассе был нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн гривен (около $23 млн).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
18 августа 2019, 08:39
Депутат Рады восхитился подвигом пилотов А321
18 августа 2019, 11:54
Политолог оценил слова Порошенко о «страхах» России
18 августа 2019, 11:54
Посол в Совете Европы: Украина теряет главные признаки государства
19 августа 2019, 07:24
«Россия рассчитывает на диалог со всеми»: какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон
18 августа 2019, 21:39
«Убийцы собственного народа»: украинский политик опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
18 августа 2019, 21:39
Нетаньяху назвал цель визита на Украину
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 августа 2019, 01:09
Свидомит съездил в Грузию, написал отзыв и... расстроил еврогрузин (Руслан Осташко)
19 августа 2019, 07:39
Спит ли Путин по ночам? На кону будущее России
19 августа 2019, 04:24
Чтобы не опознали: Как израильские F-35 "сбрасывают шкурку" перед русскими ...
19 августа 2019, 04:24
Война в Донбассе - комедия? Как жена Порошенко не устояла перед "Котиком с горящ...
19 августа 2019, 01:09
"Если мне разрешит народ": Какие условия по присоединению Чечни выставил от...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2019, 02:09
Израильская труба – убийца Турецкого потока
16 августа 2019, 04:54
Запад: Россия ОБЯЗАНА рассказать о своей новой ракете (Анна Сочина)
15 августа 2019, 02:54
Блокада от морали: Заразительный пример Ольги Бузовой
16 августа 2019, 04:54
Шойгу подписал исторический документ: Венесуэла ждет в гости военные корабли России
15 августа 2019, 06:09
Грузия считает убытки: Русские туристы предпочли отдыхать у соседей и на Черном море
15 августа 2019, 06:09
"Караул, ограбили": Болтон "раскрыл", откуда у России появилось гиперзвуковое оружие
17 августа 2019, 21:24
Росгвардия ждет в гости девочку, написавшую стих о «папе-омоновце» с «руками в крови»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.